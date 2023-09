SEGULA Technologies und TÜV SÜD schließen Partnerschaft und schaffen einen One-Stop-Shop zur globalen Markteinführung von Fahrzeugen

Die Zusammenarbeit zwischen SEGULA Technologies und TÜV SÜD zielt darauf ab, ihre jeweiligen Stärken und Kompetenzen zu bündeln, um ein umfassenderes Angebot an Dienstleistungen für die Entwicklung und weltweite Markteinführung von Fahrzeugen anbieten zu können.Durch die Kombination der Expertise und Ressourcen beider Unternehmen entsteht ein einzigartiger One-Stop-Shop-Ansatz, der es Automobilherstellern, Mobilitätsanbietern, Technologieherstellern und Zulieferern ermöglicht, effizient und nahtlos durch den gesamten Prozess der Markteinführung in Deutschland, Europa und weltweit zu navigieren. Von der Planung und der Entwicklung bis hin zu Test und Typgenehmigung können Kunden aus sämtlichen erforderlichen Leistungen auswählen. Im Rahmen des One-Stop-Shop-Ansatzes werden neue Technologien wie Fahrzeuge mit automatisierter oder autonomer Fahrfunktion, aber auch neue Antriebskonzepte wie Elektromobilität oder Wasserstoff mit abgedeckt. Anstelle mehrerer Dienstleister haben Kunden nun einen zentralen Ansprechpartner, bzw. Generalunternehmer. Durch diese enge Zusammenarbeit können potenzielle Hürden bei der weltweiten Fahrzeugzulassung frühzeitig aktiv angegangen werden. Dies führt zu verkürzten Entwicklungszeiten und beschleunigt Marktreife- und Zulassungsprozesse.SEGULA Technologies übernimmt innerhalb der Kooperation die Entwicklungsverantwortung und bietet Dienstleistungen im Bereich Fahrzeug, Antriebsstrang und Applikationen sowie Software- & Digitalisierungslösungen an. Aufgrund der internationalen Präsenz des Unternehmens bringen die Experten ihr Know-how über globale Märkte ein und verfolgen die Einhaltung national und international geltender Emissions- und OBD-Vorschriften bei klassischen aber insbesondere auch bei neuen Antriebskonzepten wie Elektromobilität oder Wasserstoff. Das Unternehmen verfügt über firmeneigene Erprobungseinrichtungen für Fahrzeug- und Systemabsicherungen und deckt das Projekt- und Lieferantenmanagement ab.Als global agierender technischer Dienstleister und Marktführer in Europa wird bei TÜV SÜD das Know-how rund um Zertifizierungen, Akkreditierung, Regularien, Normen, Zulassungsprozesse und Homologation zum Tragen kommen.„Es freut mich sehr, dass wir unsere Leistungen jetzt auch im Tandem mit TÜV SÜD anbieten - das ist eine wertvolle Ergänzung unseres Portfolios“, sagt Dr. Holger Jené, CEO von SEGULA Technologies Deutschland. „Diese einmalige Konstellation der Bündelung von sich ergänzenden Kernkompetenzen wird unseren internationalen Kunden den Zugang zum europäischen Markt wesentlich erleichtern.“Auch Stefan Merkl, Head of Mobility Industry bei TÜV SÜD, äußert sich erfreut über die Zusammenarbeit: „Kunden profitieren von dem Zusammenschluss zwischen TÜV SÜD und SEGULA Technologies enorm. Unser gemeinsames One-Stop-Shop-Angebot wird es ihnen ermöglichen, Projekte effizienter umzusetzen und den Markt schneller zu erreichen.“Zentrum des neuen Leistungsangebots ist das von SEGULA Technologies betriebene Testcenter Rodgau-Dudenhofen, nur 30 km entfernt vom internationalen Flughafen Frankfurt. Mit seinem umfangreichen Streckennetz und State of the Art-Prüfeinrichtungen nach OEM-Standard ist es sehr gut geeignet, um Komponenten, Systeme und Gesamtfahrzeuge marktreif zu machen. Im nahegelegenen Campus in Rüsselsheim erfolgen weitere Engineering- und Erprobungsarbeiten u.a. an Gesamtfahrzeugprüfständen.SEGULA Technologies ist ein weltweit tätiger Engineering-Konzern, der zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit in allen wichtigen Industriezweigen beiträgt: Automobilindustrie, Luftfahrt und Verteidigung, Energie, Schienenverkehr, Marine, Pharmazie und Petrochemie. Die Gruppe ist in mehr als 30 Ländern und mit 140 Niederlassungen weltweit tätig und pflegt dank der Kompetenz ihrer 12.000 Mitarbeiter enge Kundenbeziehungen. Als führender Engineering-Spezialist, der Innovation in den Mittelpunkt seiner Strategie stellt, führt SEGULA Technologies Großprojekte durch, die von technischen Studien über die industrielle Anwendung bis hin zur Produktion reichen. Für mehr Informationen: http://www.segulatechnologies.com . Follow SEGULA Technologies: LinkedIn, Twitter, und Facebook