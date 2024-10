Paula Pias Peleteiro verstärkt Geschäftsführung der TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Paula Pias Peleteiro wurde in die Geschäftsführung der TÜV SÜD Industrie Service GmbH berufen. Sie übernimmt die Verantwortung für die Geschäftsfelder Anlagensicherheit, Energie & Systeme sowie Umwelttechnik. Mit bedarfsgerechten Ingenieur- und Prüfleistungen sorgt TÜV SÜD Industrie Service für Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit von Anlagen, Infrastruktureinrichtungen und Gebäuden.



Vor ihrem Wechsel zu TÜV SÜD war Paula Pias Peleteiro bei der Linde GmbH als Executive Director Operations & Services für die Region Europa West der Gases Division zuständig. Sie war mit ihren Teams unter anderem für die Effizienz und Zuverlässigkeit von Anlagen und Prozessen, das Asset Management, das Energiemanagement einschließlich der Dekarbonisierungsstrategie sowie die Optimierung von Lieferketten verantwortlich. Frau Pias Peleteiro war seit 2006 für die Linde Group tätig und in verschiedenen Managementfunktionen für wichtige Projekte und Prozesse in der Geschäftsentwicklung sowie im operativen und strategischen Bereich zuständig. Sie ist Chemieingenieurin mit Abschlüssen der Universitäten von Santiago de Compostela (Spanien) und Karlsruhe (Deutschland) und hält zudem einen MBA Degree der London Business School.



Im vierköpfigen Geschäftsführungsteam von TÜV SÜD Industrie Service übernimmt Paula Pias Peleteiro die Verantwortung für die Geschäftsfelder Anlagensicherheit, Energie & Systeme sowie Umwelttechnik. „Besonders spannend finde ich die immense Bandbreite unserer Dienstleistungen für eine Vielzahl von Branchen und die ausgeprägte Zukunftsorientierung unseres Unternehmens, die sich bei Themen wie erneuerbaren Energien, Cyber Security, Künstlicher Intelligenz oder Nachhaltigkeit zeigt“, sagt die neue Geschäftsführerin. „Darüber hinaus sehe ich noch großes Potenzial darin, die TÜV SÜD-interne Zusammenarbeit auf lokaler und internationaler Ebene weiter zu fördern. Mich überzeugt die Unternehmenskultur, die sich in der Identifikation unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren Aufgaben und in ihrem Engagement für unsere Kunden widerspiegelt.“



Zusammen mit Ferdinand Neuwieser, Sprecher der Geschäftsführung, sowie ihren Geschäftsführungskollegen Thomas Kainz und Simon Kellerer wird Paula Pias Peleteiro daran arbeiten, den erfolgreichen Kurs der TÜV SÜD Industrie Service GmbH fortzusetzen und die Entwicklung von innovativen Dienstleistungen und effizienten Prozessen weiter voranzubringen. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Paula Pias Peleteiro“, sagt Ferdinand Neuwieser. „Mit ihren Erfahrungen aus der Prozessindustrie und aus vielen Kooperationen und internationalen Projekten wird sie unser Team hervorragend ergänzen und unsere gemeinsame Arbeit weiter voranbringen.“



Die TÜV SÜD Industrie Service GmbH ist eine Tochter des TÜV SÜD-Konzerns, einem der weltweit führenden Prüf- und Zertifizierungsdienstleister. In Deutschland bieten mehr als 3.000 Beschäftigte von TÜV SÜD Industrie Service an 37 Standorten ein breites Spektrum von Ingenieur-, Sachverständigen- und Prüfdienstleistungen für die Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit von Anlagen, Infrastruktureinrichtungen und Gebäuden.

(lifePR) (