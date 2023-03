Nutzung von Bestandsimmobilien optimieren

Bei der Online-Veranstaltung zeigen Expertinnen und Experten des Geschäftsfeldes Bautechnik der TÜV SÜD Industrie Service GmbH, wie sich die Nutzung von Bestandsimmobilien in fünf Bereichen optimieren lässt. Im Mittelpunkt stehen dabei die Beurteilung von Dächern für Photovoltaik-Anlagen, das Förderangebot der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für energetische Sanierungen, die Wechselwirkungen bei einem Fensteraustausch im Rahmen einer energetischen Sanierung, die Beurteilung des Brandschutzes im Spannungsfeld zwischen aktuellen Anforderungen und Bestandsschutz sowie Beurteilungen und Lösungen für Parkbauten und Tiefgaragen im Gebäudebestand. Im Anschluss an die Vorträge gibt es die Möglichkeit zu einem direkten Austausch mit den Referentinnen und Referenten von TÜV SÜD.Die Online-Veranstaltung „5 Punkte, wie Sie noch mehr aus Ihrer Bestandsimmobilie herausholen“ findet am 25. April 2023 von 13:30 bis 16:00 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Informationen und eine Anmeldemöglichkeit gibt es unter www.tuvsud.com/is-anmeldung