Neuer Leitfaden für den Einkauf mobiler Robotik

Der Leitfaden richtet sich an Unternehmen, die fahrerlose Transportsysteme in ihre Logistik-oder Produktionsprozesse integrieren möchten. Der Fokus liegt dabei auf der Berücksichtigung sicherheitstechnischer, regulatorischer und betrieblicher Anforderungen – von der Gefährdungsbeurteilung über die Lastenhefterstellung bis hin zur Vergabe und Inbetriebnahme.TÜV SÜD hat als notifizierte Stelle für die Maschinenrichtlinie und die neue Maschinenverordnung maßgeblich zur Ausarbeitung beigetragen. Die Fachleute bringen ihre Erfahrung aus der Prüfung und Zertifizierung von Maschinen und Anlagen sowie aus der internationalen Normungsarbeit ein. Der Leitfaden erläutert unter anderem, welche Rolle Konformitätserklärungen, technische Dokumentationen und unabhängige Zertifikate im Beschaffungsprozess spielen – und worauf Betreiber bei ausländischen Herstellern besonders achten sollten.Zahlreiche praktische Hinweise unterstützen Unternehmen dabei, systematisch zu prüfen, ob ein System den Anforderungen am Einsatzort entspricht. Checklisten helfen bei der Erstellung von Lasten- und Pflichtenheften sowie bei der Bewertung eingehender Angebote. Ergänzt wird der Leitfaden durch weiterführende Empfehlungen zu praktischen Prüfungen vor Ort und zur Auswahl geeigneter Anbieter.TÜV SÜD ist zudem Mitglied im Deutschen Robotik Verband (DRV) und engagiert sich dort aktiv für die Weiterentwicklung sicherer Robotikanwendungen in Industrie und Logistik.Der vollständige Leitfaden steht auf der Webseite des Forum-FTS kostenfrei zum Download zur Verfügung: forum-fts.com/verantwortungsvoller-einkauf-mobiler-robotik-leitfaden-fuer-die-beschaffung