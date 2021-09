Neue Partnerschaft: MOTORWORLD München und TÜV SÜD

„Wir freuen uns sehr, dass wir in der Motorworld München, dieser fantastischen automobil geprägten Erlebniswelt, und inmitten echter Fans von Fahrkultur einen neuen Standort eröffnen können“, sagt Patrick Fruth, CEO der TÜV SÜD Division Mobility. Original BMW 507 von Elvis Presley? Solche Ausstellungsstücke sind es, die das Herz von Mobilitätsenthusiasten höherschlagen lassen. Aber nicht nur Klassiker stehen auf dem Programm. In der Motorworld München wird das ganze Mobilitätsspektrum gezeigt – von historischen Fahrzeugen über moderne Elektroautos bis hin zu Booten. Abgerundet wird das Angebot mit speziellen Werkstätten, Shops für Bekleidung, Accessoires und Devotionalien, Event- und Tagungs-Locations, Restaurants, und, und, und. Wer für mehr als einen Tag in die Motorworld eintauchen möchte, der kann sogar vor Ort in einem Vier-Sterne-Hotel übernachten. Patrick Fruth: „Formel-1-Benetton B194, das fliegende Auto Pal-V, der vollelektrische Supersportwagen Hispano Suiza Carmen Boulogne – im Fokus der Motorworld stehen Fahrzeuge jeder Art. Da gehört das breite TÜV SÜD-Leistungsspektrum einfach dazu.“ Und auch Andreas Dünkel, Gründer und Vorsitzender der MOTORWORLD Group, unterstreicht die Bedeutung der Partnerschaft am Standort München: „Die Zusammenarbeit mit TÜV SÜD stellt eine wichtige und wertvolle Ergänzung unseres Portfolios dar.“Die Vorteile für beide Seiten liegen auf der Hand, schließlich haben die TÜV SÜD-Experten beinahe jedes Fahrzeug im Rahmen der Hauptuntersuchung bereits auf der Prüfgasse gehabt. Ein großes Plus, gerade für Oldtimerfans, denn die Sachverständigen kennen die Stärken und Schwächen, den Originalzustand sowie zeitgemäße Umbauten von beinahe jedem Modell. Zu den Services in der Motorworld München zählen: Oldtimergutachten zur Erlangung eines H-Kennzeichens, Haupt- und Abgasuntersuchung, Änderungs- und Vollgutachten sowie Versicherungs- und Wiederaufbauwertgutachten, Schaden- und Wertgutachten. Zudem begleiten die Fachleute von TÜV SÜD ClassiC ihre Kunden umfassend in Sachen Reparatur und Restauration. Ein weiteres Pfund ist der umfassende Datenblatt-Service zu über 90 Prozent aller Pkw-Serienfahrzeuge und vielen Motorradmarken. Die Angaben gehen weit über die Daten in den Fahrzeugpapieren hinaus: Motortyp, Getriebe, Ventilsteuerung, alternative Reifen – der Datenblattservice bietet Fakten, wenn es etwa darum geht, ob ein Oldtimerangebot plausibel ist.Die Motorworld München hat Anfang Mai ihre Pforten in München-Freimann geöffnet. Die Adresse lautet: Am Ausbesserungswerk 8 (Navi: Lilienthalallee 29) in 80939 München.Die MOTORWORLD München ist das neue Münchner Highlight für Fahrkultur und Lifestyle sowie Events und Tagungen. Zu entdecken gibt es Old- und Youngtimer, Supercars, Collector Cars, limited Editions, Bikes und Boote, über 25 der weltweit wertvollsten und exklusivsten Fahrzeugmarken, ein umfassendes Spektrum an automobilen Dienstleistern und spezialisierten Werkstätten, zahlreiche Shops, das Vier-Sterne-Hotel AMERON München Motorworld, sieben gastronomische Betriebe und vieles mehr. Die international bekannten Locations Zenith, Kesselhaus, Kohlebunker sowie der neue Dampfdom und weitere 22 variable Räumlichkeiten in der Motorworld München bieten Platz für Tagungen, Konferenzen, Präsentationen, Ausstellungen, Konzerte, Feiern, Messen und Events aller Art und unterschiedlicher Dimension. www.motorworld.de/muenchen