Nachhaltigkeit von Gebäuden im Bestand und Neubau - von den Anforderungen bis zur Umsetzung

Online-Event-Reihe

Die Nachhaltigkeit ist von zentraler Bedeutung für die Bewertung und Transaktion von Gebäuden. Als Standard für die Bewertung haben sich ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) durchgesetzt. In einer 3-teiligen Online-Event-Reihe zeigt TÜV SÜD Advimo, welche Anforderungen es gibt und wie diese in der Praxis umgesetzt werden können.



Die kostenlosen Online-Events richten sich an Geschäftsführer, Investoren, Investment Manager, Asset Manager, Fonds Manager und Corporate Real Estate Manager, die mit der praktischen Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen und ESG-Kriterien im Bestand und Neubau befasst sind. Die Referentinnen und Referenten von TÜV SÜD Advimo haben umfangreiche Erfahrungen in diesem Bereich. Sie erklären nicht nur die Anforderungen, sondern zeigen auch praxisnahe Möglichkeiten zur Umsetzung auf.



Das ESG Benchmarking – Der Weg zum grünen Immobilienportfolio ist Thema des ersten Online-Events. Dabei geht es um die gesetzlichen Vorgaben und Rahmenbedingungen zur Nachhaltigkeit für Bestandshalter, um die verschiedenen Möglichkeiten der Förderung und um die Dekarbonisierung von Immobilienbeständen mithilfe von Energiekonzepten und anderen zielgerichteten Maßnahmen.

Dienstag 28.06.2022 I 09:00 – 09:45 Uhr I Anmeldung



Mit der Gebäudezertifizierung im Spannungsfeld ESG befasst sich das zweite Online-Event. Die Teilnehmer erfahren, welche verschiedenen Gebäudezertifizierungen es gibt, welche Vorteile eine Zertifizierung bietet und wie der Zertifizierungsprozess in der Praxis aussieht. Ein weiteres Thema ist das Zusammenspiel von ESG Due Diligence und Gebäudezertifizierung.

Dienstag 05.07.2022 I 09:00 – 09:45 Uhr I Anmeldung



Wie Nachhaltigkeitsziele bei Neubauten mit BIM schon frühzeitig in die Planung integriert und konsequent umgesetzt werden können, ist Thema des dritten Online-Events BIM & Nachhaltigkeit im Neubau. Die Teilnehmer erfahren zudem, welche Vorteile regelmäßige Model Checks bieten und wie wichtig Datenmanagement und Materialauswahl bei der Erstellung von Nachhaltigkeitskonzepten sind.

Donnerstag 14.07.2022 I 11:00 – 12:00 Uhr I Anmeldung