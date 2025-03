Moderne Anlaufstelle für die Hauptuntersuchung in Neckarsulm

„Transparenz und Service stehen für uns an oberster Stelle – dazu gehört nicht zuletzt neueste Technik und ein breites Angebot, das über die üblichen TÜV-Dienstleistungen hinausgeht. Denn unser neues Service-Center bietet beispielsweise spezielle Services rund um den Unfallschaden, Gutachten, Kosteneinschätzung bis hin zur Korrespondenz mit der gegnerischen Versicherung. Das alles erhalten Autofahrer bei uns in Neckarsulm“, sagt Jens Knobloch, Leiter des TÜV SÜD Service-Centers. Die neue Prüfeinrichtung verfügt über eine moderne Prüfgasse – inklusive innovativer Prüftechnik. Parallel zu einem Fahrzeug bis zu 3,5 Tonnen kann ein Motorrad geprüft werden. Stichwort Transparenz: „Die Auto- und Motorradfahrer können die Untersuchungen an ihrem Fahrzeug mitverfolgen. Wir erklären gerne Details und erläutern natürlich eventuelle Mängel am Wagen oder am Motorrad“, ergänzt TSC-Betreuer Christian Findling. Stichwort modern: Die neue Anlage verfügt über eine Photovoltaikanlage. Sie speist auch die E-Tankstellen für die Außendienstmitarbeiter.Neben den Klassikern Haupt- und Abgasuntersuchung steht privaten wie gewerblichen Kunden ein breites Spektrum an Dienstleistungen zur Verfügung – vom Wertgutachten für den Oldtimer bis hin zum Schaden- und Wertgutachten nach dem Crash, vom Gutachten für die Betriebserlaubnis bis zu Fahrtenschreiberkarten. Die neue TÜV SÜD-Station in Neckarsulm ist auch Anlaufstelle für die Prüfung von Nutzfahrzeugen bis 3,5 Tonnen und Fahrzeug-Gespannen wie Pkw mit Wohnwagen. Außerdem: „Wenn es um Zweiräder geht, stehen die Kollegen auch für knifflige Detailfragen parat“, unterstreicht Findling.Geöffnet ist das neue Service-Center Neckarsulm, Am Wildacker 14, Montag - Freitag von 9:00 bis 12:30 Uhr und von 13:00 bis 17:00 Uhr.Weitere Informationen und Termine gibt es über die kostenfreie Hotline 0800 8888-090.Noch bequemer geht es online unter tuvsud.com/hauptuntersuchung