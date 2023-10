Mehr Wohlergehen für möglichst viele Menschen durch weltweit anerkannte Standards

Durch die Covid19-Pandemie und deren anhaltenden Auswirkungen im Gesundheitsbereich rund um die Welt ist das Motto des World Standards Day 2023 nach wie vor aktuell. „Menschen zu schützen ist für uns als TÜV SÜD ein Unternehmenswert, der uns seit unserer Gründung 1866 begleitet“, sagt Dr. Johannes Bussmann, Vorstandsvorsitzender der TÜV SÜD AG. „Dafür orientieren wir uns an den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP) und den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen, sowie an international anerkannten Standards.“ Das spiegelt sich auch in den Dienstleistungen und Lösungen von TÜV SÜD für die verschiedensten Bereiche und Branchen wider.Mit Prüfungen, Zertifizierungen und Testing im Bereich Medizin und Gesundheit trägt TÜV SÜD dazu bei, Medizintechnik international verfügbar und zugänglich zu machen. Als eine der führenden Benannten Stellen für die Prüfung und Zertifizierung von Medizinprodukten weltweit unterstützt TÜV SÜD seit über 30 Jahren Hersteller und Anbieter bei der Zulassung und Markteinführung ihrer Medizinprodukte. Dafür ist ein interdisziplinäres Netz engagierter Expertinnen und Experten im Einsatz, u.a. aus den Bereichen Ingenieurwesen, Medizin und Biochemie. Die TÜV SÜD-Leistungen beinhalten Prüfungen auf Ergonomie und auf elektrische, mechanische und funktionale Sicherheit sowie unterschiedliche Softwaretests in unseren Laboren. Sie bestätigen, dass medizinische Geräte, Anlagen und Produkte allen relevanten Normen und Vorschriften entsprechen. In diesen Bereichen arbeiten Hunderte Expertinnen und Experten auf der ganzen Welt unter anderem in den Bereichen In-Vitro-Diagnostik (IVD), orthopädische Medizinprodukte, Sterilisationsverfahren, innovative Medizinprodukte, Strahlenschutz in Medizin und Forschung, Sicherheitstechnische Kontrollen und Biokompatibilität von Medizinprodukten. Einen Überblick über die entsprechenden TÜV SÜD-Services gibt es auf unserer Webseite: https://www.tuvsud.com/de-de/branchen/gesundheit-und-medizintechnik Im Bereich Lebensmittel bietet TÜV SÜD umfangreiche Dienstleistungen rund um Lebensmittelsicherheit, Qualität und Hygiene. Diese Faktoren sind elementar für die Verkehrsfähigkeit von Lebensmitteln und müssen über die gesamte Wertschöpfungskette gelenkt, überwacht und sichergestellt werden. Denn beim Erzeugen, Verarbeiten und Inverkehrbringen von Lebensmitteln gelten strenge gesetzliche Regeln und auch die Erwartungen von Standardgebern wie IFS, BRC oder ISO, wie auch von Kunden hinsichtlich Lebensmittelsicherheit, Qualitätsmanagement und Hygiene sind hoch. Gleichzeitig steigt die Komplexität durch eine zunehmende Auslagerung von Tätigkeiten und Arbeitsteilung auf zahlreiche mitunter globale Akteure in der Lieferkette. Die Erfüllung der Sorgfaltspflicht und Konformität aller Prozesse stellt für Lebensmittelunternehmen eine große Herausforderung dar. TÜV SÜD unterstützt Unternehmen mit umfangreichen Dienstleistungen wie Laborleistungen, Audits, Prüfungen, Zertifizierungen und auch Weiterbildungen zu den Themen, um reibungslose Versorgungsketten und Sicherheit in der Lebensmittelherstellung zu ermöglichen. Einen Überblick über die TÜV SÜD-Services im Bereich Lebensmittel gibt es auf unserer Webseite: https://www.tuvsud.com/de-de/branchen/konsumgueter-und-handel/lebensmittel Mit der Zertifizierung von Managementsystemen unterstützt TÜV SÜD Unternehmen und Organisationen dabei, gesetzliche und normative Vorgaben einzuhalten, Prozesse zu optimieren und die eigene Leistung kontinuierlich zu verbessern. Das gilt beispielsweise für Audits und Zertifizierungen nach der international anerkannten Norm ISO 45001, die Anforderungen an ein Arbeitsschutz- und Gesundheitsschutz-Managementsystem formuliert. Im Umfeld eines Arbeitnehmermarktes und zunehmender regulatorischer Anforderungen bspw. durch die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wird dieser Aspekt in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. Einen Überblick über die TÜV SÜD-Services im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz gibt es unter https://www.tuvsud.com/de-de/dienstleistungen/auditierung-und-zertifizierung/arbeits-und-gesundheitsschutz Internationale Standards sind hilfreich für technologische, ökonomische und gesellschaftliche Entwicklungen. Sie unterstützen bei der Angleichung von Produkt- und Dienstleistungsspezifikationen, steigern die Effizienz in der Industrie und beseitigen Barrieren im globalen Handel und verbessern nicht zuletzt auch die Sicherheit für Konsumenten. Internationale Standards werden im fachlichen Austausch und Konsens unter Federführung von standardgebenden Organisationen wie der International Electrotechnical Commission (IEC), der International Organization for Standardization (ISO) und der International Telecommunications Union (ITU) entwickelt und verbreitet. Unabhängige Überprüfungen durch anerkannte und kompetente TIC-Dienstleister, wie TÜV SÜD, sichern die Einhaltung der Vorgaben und schaffen so Vertrauen für gemeinsames Handeln.TÜV SÜD hat alle Dienstleistungen und Lösungen zur Nachhaltigkeit auf einer Internetseite zusammengefasst: www.tuvsud.com/de-de/dienstleistungen/nachhaltigkeit