Kostenloser Online-Infoabend zur MPU

„Steht eine MPU an, wissen viele Betroffene erst einmal nicht, was auf sie zukommt. Aus diesem Grund bietet TÜV SÜD Life Service den kostenfreien und unverbindlichen Online-Infoabend ‚MPU Durchblick‘ an. In 60 Minuten erfahren Betroffene, was sie bei einer MPU genau erwartet und es werden alle Fragen zu Formalitäten und Ablauf geklärt“, so die Verkehrsexpertin.Wird die Fahrerlaubnis nach einer Verkehrs-Straftat entzogen, besteht nach Ablauf der Sperrfrist kein automatischer Rechtsanspruch auf eine sofortige Neuerteilung der Fahrerlaubnis. Die Führerscheinstelle muss vorab prüfen, ob der Betroffene überhaupt zum Führen eines Kraftfahrzeugs geeignet ist. Meist verläuft diese Prüfung problemlos und der Führerschein wird ausgestellt. Bestehen allerdings Zweifel an der Fahreignung, fordert die Behörde zu einer MPU durch eine neutrale Begutachtungsstelle auf. Gründe für die MPU können Trunkenheitsfahrten mit mehr als 1,6 Promille, in besonderen Fällen auch bereits mit mehr als 1,1 Promille, mehrfache Alkoholauffälligkeiten, Fahrten unter Drogeneinfluss oder mehr als acht Punkte in Flensburg sein.Andrea Häußler rät: „Wird eine MPU angeordnet, sollte man nicht in Schockstarre verfallen, sondern am besten gleich handeln. Durch frühzeitige Information und die richtige Vorbereitung kann man enorm viel für eine positive MPU tun, um den Führerschein und die damit verbundene Mobilität schnellstmöglich zurückzuerhalten.“Anmeldung zum kostenlosen Online-Infoabend unter: https://www.tuvsud.com/de-de/branchen/mobilitaet-und-automotive/fuehrerschein-und-pruefung/mpu-untersuchungen-bei-tuev-sued-life-service/online-infoabend-anmeldung