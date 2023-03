Internationaler Investor beauftragt TÜV SÜD Advimo für das GRIDD in Düsseldorf

Im Auftrag eines internationalen Investors übernimmt die TÜV SÜD Advimo GmbH das kaufmännische und technische Property Management für das GRIDD in Düsseldorf. Die Büroliegenschaft hat eine Mietfläche von rund 58.000 m2 und 550 Tiefgaragen-Stellplätze. Das Objekt ist in Düsseldorfer Marktkreisen auch als ehemalige Zentrale der IKB im Stadtteil Golzheim bekannt. Das Asset Management für das GRIDD erfolgt durch die Sonar Real Estate GmbH. „Wir freuen uns, dass wir den Investor und Sonar Real Estate von unseren Leistungen überzeugen konnten und beim Betrieb des GRIDD unterstützen dürfen“, sagt Johann Ruopp, Gebietsleiter Nord von TÜV SÜD Advimo. Das neue Mandat wird über den Standort Düsseldorf der TÜV SÜD Advimo GmbH betreut.TÜV SÜD Advimo ist mit mehr als 200 Mitarbeitern an 12 Standorten in Deutschland einer der führenden Consulting- & Dienstleistungspartner für professionelle Immobilieninvestoren, -bestandshalter, -nutzer und -betreiber über den gesamten Lebenszyklus hinweg. TÜV SÜD Advimo erbringt Technical Advisory Services, Smart Building & Sustainability Consulting, Real Estate Management Consulting, Asset & Property Management Services, Liftmanagement, Building Information Modeling Strategy, BIM Consulting sowie BIM Management.Internet: www.tuvsud.com/advimo