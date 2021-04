Internationaler Investor beauftragt TÜV SÜD Advimo für Logistikobjekt in Hammersbach

Die TÜV SÜD Advimo GmbH hat das Property Management für eine moderne Logistikhalle eines internationalen Immobilien-Investors in Hammersbach bei Frankfurt/Main übernommen. Das Objekt mit einer Gesamtfläche von etwa 40.000 m2 wurde Anfang 2021 fertiggestellt. Das Mandat für TÜV SÜD Advimo umfasst das kaufmännische und technische Property Management.„Wir freuen uns über die erneute Beauftragung durch unseren langjährigen Kunden“, sagt Johann Ruopp von TÜV SÜD Advimo, der als Gebietsleiter Nordwest & Ost (Bereich Asset & Property Management) für den Immobilien-Investor zuständig ist. „Das ist eine Bestätigung unserer Strategie, einen zentralen Ansprechpartner mit der dezentralen Betreuung der einzelnen Objekte zu verbinden.“ Das Logistikobjekt in Hammersbach wird über den Standort Eschborn der TÜV SÜD Advimo GmbH betreut.TÜV SÜD Advimo ist mit mehr als 230 Mitarbeitern an 12 Standorten in Deutschland einer der führenden Consulting- & Dienstleistungspartner für professionelle Immobilieninvestoren, -bestandshalter, -nutzer und -betreiber über den gesamten Lebenszyklus hinweg. TÜV SÜD Advimo erbringt Technical Advisory Services, Smart Building & Sustainability Consulting, Real Estate Management Consulting, Asset & Property Management Services, Liftmanagement, Building Information Modeling Strategy, BIM Consulting sowie BIM Management. Internet: https://tuvsud.com/advimo