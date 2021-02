Über „Hamburg – auf dem Weg zu einer führenden Wasserstoffmetropole“ spricht Senator Michael Westhagemann von der Freien und Hansestadt Hamburg. Wie sich „Wasserstoff in Norddeutschland aus Sicht der Wissenschaft“ darstellt, berichtet Prof. Dr. Detlef Schulz von der Hamburger Helmut-Schmidt-Universität. Wertvolle Einblicke in laufende Projekte vermitteln Dr. Daniel Bick von der Open Grid Europe GmbH mit seinem Vortrag über das „Reallabor Westküste 100“ und Christian Pieper von der DB Energie GmbH mit seinem Beitrag zum „Verbundvorhaben H2goesRail“. Einen neuen, praxisnahen „H2-Leitfaden – Wasserstoffanwendungen für kommunale Unternehmen“ stellen David Hellfaier von der evety GmbH und Tom Elliger von der TÜV SÜD Industrie GmbH vor, bevor Philip Nörenberg von der TÜV SÜD Industrie Service GmbH zum Abschluss der Veranstaltung das Thema „Wasserstoff- und Sicherheit – zwischen Druck- und Explosionsschutz“ behandelt.„Mit unseren H2-Foren haben wir ein Format geschaffen, mit dem wir aktuelle Informationen aus Politik, Wissenschaft und Forschung aufgreifen und mit Unternehmensberichten aus der Praxis verbinden“, erklärt Patrick Schmidt, Business Development Manager Pipelines und Wasserstoff bei TÜV SÜD und Moderator des H2-Forums. „Damit sprechen wir Fach- und Führungskräfte an, die sich mit Themen entlang der gesamten H2-Wertschöpfungskette befassen.“ Die Veranstaltungsreihe wird vom H2-Network unterstützt. In dieser Plattform haben sich starke Partner wie TÜV SÜD, engie, evety, Tractebel, TÜV Hessen und VTG zusammengeschlossen, um Wasserstoffprojekte ganzheitlich entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu begleiten.Das H2-Forum „H2-Wertschöpfungskette – Norddeutschland gibt Gas“ findet am 17. März 2021 von 13:00 bis 16:30 Uhr statt. Die Online-Veranstaltung ist kostenfrei. Für die Teilnahme sind keine vorherigen Downloads oder Programminstallationen erforderlich.Weitere Informationen und eine Anmeldemöglichkeit gibt es unter www.tuvsud.com/is-anmeldung