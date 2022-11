Wie kaum eine andere Region in Deutschland ist Mecklenburg-Vorpommern dafür geeignet, um in Onshore- und Offshore-Windparks genügend Strom zu erzeugen, mit dem sich große Mengen von Grünem Wasserstoff herstellen lassen. Mit den besonderen Standortbedingungen in Mecklenburg-Vorpommern – aber auch in anderen deutschen Wasserstoffregionen – befassen sich Christian Weiss von der Rostock Business Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung mbH und Dr. Alexander Gehling von der NOW GmbH. In weiteren Vorträgen geht es um konkrete Projekte und nachahmenswerte Best Practices entlang der gesamten H2-Wertschöpfungskette: Bojan Petrov von der APEX Group stellt „Best Practice H2-Projekte für eine CO2-neutrale Welt“ vor, Eric Tamaske von der ONTRAS Gastransport GmbH präsentiert „Das H2-Startnetz der ONTRAS“, Dr. Thomas Gallinger von TÜV SÜD zeigt auf, wie die „H2-Readiness von Gaskraftwerken“ durch eine unabhängige Konzept- und Projektzertifizierung erfolgreich umgesetzt werden kann und Dr.-Ing. Andreas Hartbrich von der SILICA Verfahrenstechnik GmbH sowie Lukas Niebergall von der KONGSTEIN GmbH stellen gemeinsam das OffsH2ore-Projekt für „Offshore-Erzeugung und Schiffstransport von Grünem Wasserstoff“ vor.„Mit unseren H2-Foren haben wir ein Format etabliert, das ambitionierte Zielsetzungen aufgreift und mit Unternehmensberichten aus der Praxis verbindet, die regionale Besonderheiten thematisieren“, sagt Thore Lapp, Business Unit Manager Green Energy & Sustainability bei TÜV SÜD. „Damit sprechen wir vor allem Fach- und Führungskräfte an, die sich mit Themen entlang der gesamten H2-Wertschöpfungskette befassen.“Das TÜV SÜD H2-Forum Rostock unter dem Motto „Frischer Wind für Wasserstoff“ findet am 7. Dezember 2022 von 09:00 bis 13:00 Uhr als Hybrid-Veranstaltung statt. Zusätzlich zum gewohnten Online-Format können Teilnehmer auch direkt vor Ort in Rostock-Warnemünde dabei sein und vom direkten Austausch mit den Referenten und TÜV SÜD-Experten profitieren. Die Online-Teilnahme über Microsoft Teams ist kostenfrei, für die Präsenzteilnahme wird eine Gebühr von 50 Euro pro Person berechnet, die auch die Mittagsverpflegung beinhaltet.Weitere Informationen zum Programm und eine Anmeldemöglichkeit gibt es unter https://www.tuvsud.com/de-de/veranstaltungen/is-events.