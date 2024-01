Dr. Céline Bilolo wird Chief Sustainability Officer bei TÜV SÜD

Durch Tätigkeiten als Unternehmensberaterin, in der Industrie und als Investmentmanagerin bringt Dr. Bilolo langjährige Erfahrung im Aufbau von Nachhaltigkeitsorganisationen und in der Leitung diverser Projekte mit Nachhaltigkeitsbezug ein. Dabei begleitete sie Unternehmen unterschiedlicher Größe sowie öffentliche Institutionen im Rahmen von Regulierungsprojekten und sammelte auch im Ausland Erfahrungen. Zuletzt tätigte Frau Dr. Bilolo Investitionen in Sozialunternehmen in Sub-Sahara Afrika für den Impact Investment Fonds eines globalen Pharmaunternehmens. Dr. Bilolo studierte Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Finance an der Universität Augsburg und der University of Dayton (USA). Sie promovierte mit Auszeichnung zum Thema „Legitimacy, Public Value & Capital Allocation“ an der Universität St. Gallen und an der Saïd Business School der University of Oxford.„Wir freuen uns sehr, Dr. Céline Bilolo bei uns im Unternehmen willkommen zu heißen“, sagt Dr. Johannes Bussmann, Vorstandsvorsitzender der TÜV SÜD AG. „Wir wollen bei TÜV SÜD talentierte Managerinnen in verantwortungsvolle Führungspositionen bringen. Aufgrund ihrer umfassenden Erfahrung in der Branche sowie ihrer langjährigen Tätigkeit im Nachhaltigkeitsmanagement bringt Dr. Bilolo die idealen Qualifikationen mit, um unsere Strategie und unsere Ambitionen in diesem wichtigen Bereich voranzutreiben und unser Dienstleistungen zukunftssicher aufzustellen.“TÜV SÜD ist ein weltweit tätiger Dienstleistungskonzern mit rund 26.000 Mitarbeitenden an über 1.000 Standorten. Im Bereich Nachhaltigkeit gehört TÜV SÜD zu den besten Unternehmen innerhalb der Testing, Inspection und Certification (TIC)-Branche. Mehr zu den Nachhaltigkeitsaktivitäten von TÜV SÜD finden Sie hier: https://www.tuvsud.com/de-de/themen/nachhaltigkeit/unser-engagement