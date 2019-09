Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft

Nachhaltigkeitszertifizierungen werden in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. „Wir sind überzeugt davon, dass der Markt sich immer stärker auf nachhaltige Immobilien ausrichten wird“, sagt Joachim Birnthaler, Leiter der Division Real Estate & Infrastructure von TÜV SÜD. „Nachhaltigkeitszertifikate verschaffen Investoren die Gewissheit, dass ihre Anlage werthaltig – und damit auch im ökonomischen Sinn werthaltig – ist.“ Mit 589 Zertifizierungen in 83 Ländern nimmt der BREEAM-Standard von BRE Global eine europa- und weltweite Spitzenstellung ein. Seit der Übernahme des Deutschen Privaten Institutes für Nachhaltige Immobilien (DIFNI) im Jahr 2016 ist TÜV SÜD exklusiver Lizenzpartner für BREEAM-Zertifizierungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Einer der wesentlichen Vorteile von BREEAM ist die Möglichkeit zur Adaption an nationale Verhältnisse. Durch die Adaption können die Besonderheiten des deutschen Marktes und der deutschen Baustandards berücksichtigt werden, wobei der Vorteil der internationalen Vergleichbarkeit von BREEAM-Zertifizierungen erhalten bleibt. Das wissen vor allem Investoren mit internationalen Immobilienportfolios zu schätzen.Building Information Modeling (BIM) steht für eine integrierte, modellbasierte Arbeitsmethode zur Erstellung und Verwaltung von Informationen bei Bauprojekten. Zudem sollen sich die BIM-Daten in Zukunft für ein effizientes Facility Management nutzen lassen. „Bei einer entsprechenden Standardisierung können BIM-Daten die Grundlage für ein durchgängiges Datenmanagement bilden, das sowohl die Planungs- und Herstellungsphase, als auch die Betriebsphase einer Immobilie umfasst“, erklärt Norbert Rupp, Business Unit Manager in der Division Real Estate & Infrastructure von TÜV SÜD. Die neutralen und herstellerunabhängigen Experten von TÜV SÜD unterstützen die Beteiligten dabei, die Komplexität der digitalen Modelle beherrschbar zu machen und den tatsächlichen Mehrwert der BIM-Methode zu realisieren.Das Risikopotenzial im Umfeld von Immobilien-Transaktionen hat sich in den letzten Jahren für alle Marktbeteiligten erhöht. Mit einem breiten Leistungsspektrum – von „klassischen“ Due Diligence-Leistungen bis zu Immobilienbewertungen und Nachhaltigkeitszertifizierungen – leistet TÜV SÜD einen wesentlichen Beitrag dazu, die Risiken von Transaktionen zu reduzieren und die Investitionen langfristig zu sichern. Die Gutachter und Auditoren der TÜV SÜD ImmoWert GmbH führen Bewertungen und Begutachtungen von Wohnimmobilien, Gewerbeimmobilien, Spezialimmobilien und Managementimmobilien durch, während die Experten von TÜV SÜD Advimo – AdvISE die Auditierung und / oder Nachhaltigkeitsberatung nach internationalen Standards wie BREEAM, LEED oder DNGB sowie Beratungs- und Simulationsleistungen im Bereich der Energieeffizienz übernehmen.Ausführliche Informationen zu diesen Leistungen gibt es im Internet unter www.tuev-sued.de/real-estate und www.tuev-sued.de/advimo sowie vom 7. bis 9. Oktober 2019 auf der Expo Real in München (Halle C1, Stand 320).