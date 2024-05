Digitalisierung als Diagnostik- und Medtech-Wachstumsmotor

„So wird die Medizin 4.0 zum Wachstumsmotor Ihres Unternehmens”,

Bernd Schleimer, Leitung Kundenbetreuung & Vertrieb IVD- & Medizintechnik,

18.06.2024, 13:30-14 Uhr, Exhibitor Forum 1-916

„Wir stehen technisch an der Schwelle eines dynamischen Wandels im Gesundheitswesen“, sagt Bernd Schleimer, der die Kundenbetreuung und den Vertrieb zu In-Vitro-Diagnostika und Medizintechnik bei TÜV SÜD leitet. Auf der anderen Seite bremsen eine alternde Bevölkerung und die schleppende digitale Transformation der Gesundheitssysteme diese neuen Entwicklungen. „Um dem Kostendruck und Innovationsstau wirksam zu begegnen, ist die Digitalisierung in der Medizin der Schlüssel. Sie bietet umfassende Effizienzsteigerungen und schont die knappen Personalressourcen.“Medizin 4.0 steht dabei für den Einsatz modernster Technologien bei gleichzeitiger optimaler medizinischer Versorgung der Patientinnen und Patienten. Das erfordert allerdings ein ganzheitliches Denken – wie bei der Beschaffung von In-Vitro-Diagnostika und Medizintechnikprodukten. Bernd Schleimer: „Beispielsweise wird die herstellerunabhängige Interoperabilität unterschiedlicher Geräte und Systeme schnell zu einem unverhandelbaren Ausschreibungskriterium. Denn die nahtlose und sichere Kommunikation ist eine alternativlose Voraussetzung in der Gesundheitsversorgung.“TÜV SÜD setzt deshalb ganz auf die Medizin 4.0. Mit ihrem langjährigen und globalen Know-how in der Prüfung und Zertifizierung verbessern die Expertinnen und Experten die Effizienz und Vorhersagbarkeit von Innovationsprozessen, Produktentwicklungen und Konformitätsbewertungen. Hersteller und In-Verkehr-Bringer verkürzen so zum Beispiel ihre Time-to-Market, verbessern die Plug-and-Trust Interoperabilität im Internet-of-Medical-Things, bekommen aber auch Gewissheit zu Fragen der biologischen Sicherheit oder der elektromagnetischen Verträglichkeit von Produkten. TÜV SÜD ist somit zugleich die erste Adresse für Sicherheit, Innovation und Nachhaltigkeit bei In-Vitro-Diagnostika und medizintechnischen Produkten – und unterstützt Unternehmen dabei, sich ihre Wettbewerbsvorteile zu sichern.Der Pflichttermin für die internationale Medizintechnik bietet als hybrides Event einen Überblick über Entwicklungen und Innovationen. Vertreten sind neben Ausstellern auch Lieferanten, sowie die entsprechenden Fachbereiche aus der Herstellung, Entwicklung, Wissenschaft und Forschung. Neben Produkten und Services reichen die Themen von der IT über Materialien und Komponenten bis zu den zugehörigen Dienstleistungen. https://www.medteclive.com/ TÜV SÜD hat über 30 Jahre Erfahrung bei der Prüfung, Zertifizierung und Zulassung von Medizinprodukten und In-Vitro-Diagnostika mit den regulatorischen Anforderungen unterschiedlicher Märkte. Im Mittelpunkt stehen dabei die Sicherheit, Qualität und Nachhaltigkeit sowie die erfolgreiche Markteinführung. Mit einem weltweiten Netzwerk akkreditierter Prüflabore gilt TÜV SÜD als führender Dienstleister der Medizintechnik-Branche. Weitere Informationen: