Dienstleistungen für Industrie- und Technologieunternehmen in Sachsen-Anhalt

Die TÜV SÜD Industrie Service GmbH bietet Ingenieur-, Sachverständigen- und Prüfdienstleistungen für die Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit von Anlagen, Infrastruktureinrichtungen und Gebäuden. Mehr als 3.000 Mitarbeitende an 36 Standorten kümmern sich in Deutschland um den sicheren und zuverlässigen Betrieb – von der Machbarkeit über die Planung, den Bau und den Betrieb bis zur Modernisierung und zum Rückbau. Sie liefern objektive Bewertungen und schaffen belastbare Entscheidungsgrundlagen.Mit der neuen Niederlassung in Magdeburg verdichtet TÜV SÜD Industrie Service das bundesweite Netzwerk und verstärkt vor allem die Präsenz in einer der wichtigsten ostdeutschen Industrieregionen. „Die Region um Magdeburg gehört zu den ältesten Industriezentren in Deutschland und ist auch aufgrund ihrer Lage von großer Bedeutung für die gesamten Wirtschaft in Mittel- und Ostdeutschland“, sagt David Schott, Leiter der Region Nord-Ost von TÜV SÜD Industrie Service. Prägendes Merkmal der Region sei eine interessante Mischung aus mittelständischen Industriebetrieben, jungen Startup-Unternehmen und zunehmend auch Weltmarktführern in Hochtechnologiebereichen.„Wir haben bei TÜV SÜD Industrie Service und im gesamten TÜV SÜD-Konzern umfangreiche Kompetenzen, um Unternehmen nicht nur bei der Umsetzung von gesetzlichen Anforderungen beispielsweise für Anlagensicherheit, Explosionsschutz oder Umweltsicherheit, sondern auch bei der Entwicklung von innovativen Produkten und Systemen zu unterstützen“, erklärt Schott.Hinzu kämen Erfahrungen in verschiedensten Branchen und Bereichen – von der „klassischen“ Industrie über konventionelle und erneuerbare Energien bis zu Hochtechnologien wie der Halbleiterproduktion.In Magdeburg geht TÜV SÜD Industrie Service zunächst mit sieben Mitarbeitenden an den Start, die in das bundesweite Netzwerk des Unternehmens eingebunden sind. Aufgrund der großen wirtschaftlichen Dynamik der Region geht David Schott von einer zügigen Erweiterung des Niederlassungsteams und der angebotenen Dienstleistungen aus, die sich nicht zuletzt auch an der vorhandenen Nachfrage orientieren wird.Weitere Informationen zu den Leistungen der TÜV SÜD Industrie Service GmbH gibt es im Internet unter https://www.tuvsud.com/de-is