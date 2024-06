Die meisten wünschen sich wieder, bei TÜV SÜD zu arbeiten

„Wir sind sehr dankbar, aber auch stolz zum sechsten Mal den TopCareer AWARD erhalten zu haben. Mit unserem breiten Portfolio kann man sich bei TÜV SÜD in Deutschland, aber auch international entwickeln!“, sagt Patrick Fruth, CEO der TÜV SÜD Division Mobility. Ralf Breisch, Leiter Vertrieb konnte den Award persönlich in Empfang nehmen. „TÜV SÜD ist vor diesem Hintergrund für viele ein Garant für Zuverlässigkeit und damit der richtige Partner. Wir freuen uns auf viele neue Kollegen und Kolleginnen, die uns bereichern und dabei unterstützen noch besser zu werden!“Grundlage für die Prämierung ist die jährlich durchgeführte IfA-Studie "TopCareer". Sie untersucht die Arbeitgeberattraktivität einzelner Unternehmen der Automobilbranche aus der Perspektive von Studierenden. Darüber hinaus werden die Anforderungen der Berufseinsteiger an Ihre zukünftigen Arbeitgeber aufgezeigt. Anhand der Erhebung werden die attraktivsten Arbeitgeber innerhalb strategischer Gruppen prämiert.Die Studie steht unter www.automotive-topcareer.de zum Download bereit. Weitere Infos unter www.tuvsud.com/de