TU Kaiserslautern erfolgreich bei Gründungsförderung

„Die TU Kaiserslautern setzt beim Transfer von Forschungsergebnissen auf Gründer, die mit ihrer Idee den Schritt in die Selbstständigkeit wagen“, sagt Professor Dr. Arnd Poetzsch-Heffter, Vizepräsident für Forschung und Technologie an der TU Kaiserslautern. „Das gute Abschneiden ist umso bemerkenswerter, als dass die TU im Gegensatz zu den Erst- und Zweitplatzierten keine öffentlichen Fördermittel erhält, um Gründungsstrukturen auf dem Campus zu etablieren.“In den vergangenen Jahren haben rund 80 Firmen als Ausgründungen der TU, der Hochschule Kaiserslautern und den Kaiserslauterer Forschungseinrichtungen den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.Bereits seit 2009 gibt es das Gründungsbüro der TU Kaiserslautern und der Hochschule Kaiserslautern. Es zielt darauf ab, Gründungspotenziale systematisch zu erschließen und insbesondere aus Forschungsergebnissen nachhaltige Geschäftsideen zu entwickeln. Das Team des Gründungsbüros steht jungen Unternehmen in der Vorgründungsphase beratend zur Seite. Außerdem bietet es regelmäßig Seminare und Veranstaltungen an, um Start-ups das nötige Wissen mit auf den Weg zu geben.Darüber hinaus soll auf dem Campus der TU eine Gründerkultur entstehen. Nicht nur in den Vorlesungen und Seminaren der Wirtschaftswissenschaften, sondern auch in den Naturwissenschaften und Technik sollen Studierende die Möglichkeit haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. „Jeder soll sich im Laufe seines Studiums wenigstens einmal mit dem Gedanken befassen, ein unternehmerisches Projekt zu verfolgen oder ein eigenes Unternehmen zu gründen“, so Dr. Bernhard Schu, Leiter des Gründungsbüros.Der Gründungsradar wurde erstmals 2012 vom Stifterverband erstellt. Hierbei werden Hochschulen und Universitäten nach ihren Leistungen in der Gründungsförderung gefragt. In der Kategorie „Mittlere Hochschulen mit weniger als 15.000 Studierenden“ wurden 37 Universitäten und Hochschulen gelistet. Platz eins belegte die Leuphana Universität Lüneburg, dahinter auf Platz zwei landete die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.Das Ranking im Überblick: http://gradar.stifterverband.fork.corpex-kunden.de/gesamtranking/mittelgrosse-hochschulen Die Pressemeldung des Stifterverbands: https://www.stifterverband.org/pressemitteilungen/2017_02_20_gruendungsradar