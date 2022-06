Was Trauernde aus der Fabel von der verzweifelten Maus lernen können

Trauernde Menschen werden Parallelen finden in diesem klugen Text. Denn wie oft fühlen sie sich nach dem Verlust eines lieben Menschen wie die Protagonistin in dieser Geschichte …Sich gegenseitig zu ermutigen und zu unterstützen – das ist es, was sich auch Trauernde so sehnlich wünschen. Sie möchten ein offenes Ohr finden bei Menschen, die ihnen zuhören. Sie möchten sich willkommen fühlen, auch und gerade in den Phasen der Trauer. Auf trosthelden.de finden Menschen in Trauer diese Personen.Denn TrostHelden ist eine Art Partnerbörse für Trauerfreund:innen. Wir bringen trauernde Menschen mit ähnlichem Schicksalsschlag und ähnlichen Lebensumständen zusammen.Mit Gleichgesinnten können sich Betroffene umeinander kümmern und in einer dunklen Zeit des Lebens gegenseitig hilfreich zur Seite stehen. trosthelden.de