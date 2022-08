Waldbaden: Trost bei Trauer

Richte im Wald deine Wahrnehmung auf alles, was dir begegnet.

Was siehst du, hörst du, riechst du, spürst du?

Nimm tiefe Atemzüge, streiche leicht über samtenes Moos oder federndes Gras.

Umarme vielleicht sogar einen dieser Riesen, die sich so stolz mit ihrem mächtigen Stamm gen Himmel recken.

In Japan gehört das Waldbaden zu einer wirksamen Gesundheitsvorsorge dazu. "Shinrin Yoku" – "ein Bad in der Atmosphäre des Waldes nehmen" – so nennen sie es. Und sind überzeugt: Waldbaden ist eine Wohltat für Körper und Seele.Waldbaden: Das ist Spazierengehen unter raschelnden Blätterdächern. Das ist Ausruhen, intensives Betrachten, die gute Luft riechen, den Geräuschen lauschen.Die medizinische Wirkung von Shinrin Yoku wurde in dem ostasiatischen Land wissenschaftlich umfassend untersucht und dokumentiert. In japanischen Universitäten ist Waldmedizin gar ein Lehrfach. Und auch an der Ludwig-Maximilians-Universität München wird zu dem Thema Waldbaden und Waldtherapie geforscht.Ein Waldbad kann auch Trauernden helfen. Statt sich zu verkriechen und tagelang traurig den Gedanken nachzuhängen, tut die Auszeit im Wald so gut. Klar, wir wissen, dass sich dadurch die eigene Situation nicht verändert. Aber woher die Energie nehmen, um die Lähmung nach einem Todesfall zu überwinden? Von den Bäumen!Die mächtigen Gewächse können Kraft geben, uns stärken. Und spätestens seit dem Buch von Peter Wohlleben „Das geheime Leben der Bäume" erahnen wir, dass Bäume gemeinschaftliche Lebewesen sind, die miteinander kommunizieren, einander umsorgen – und eben auch uns helfen können.Wenn wir eine Zeit im Wald verbringen, verändert sich unsere Wahrnehmung. Es liegt dieser würzige Duft in der Luft, vielleicht weht eine leichte Brise oder das Sonnenlicht durchbricht das Laub und strahlt in den Wald hinein.Wer im Wald badet, geht auf einem weichen Untergrund, taucht ein in die vielfältigen Farben und Formen des Forstes. All das trägt zu einer besonderen Stimmung bei. Die Menschen fühlen sich ruhiger, entspannter, ausgeglichener.Der Wald ist unser natürlicher Lebensraum, in und mit dem wir in früheren Zeiten gelebt haben. Warum also nicht alte Verwandte besuchen und uns mit der heilenden Kraft der Bäume verbinden und auftanken? Eine solche Power-Station in der Natur hat fast jeder in seiner Nähe!Genieße die Ruhe und die Natur. Sauge alles in dir auf. Und schreibe danach auf, was du gedacht und empfunden hast. Denn wann immer du deine Notizen liest, erinnern sie dich an die speziellen Momente an diesem Kraftort. Das hilft.Der kanadische Indianerhäuptling Tatanga Mani (1871–1967) hat einmal etwas sehr Weises gesagt: "Weißt du, dass die Bäume reden? Ja, sie reden. Sie sprechen miteinander, und sie sprechen zu dir – wenn du zuhörst …"