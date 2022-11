Trostportal TrostHelden: „Wir zählen auf Ihre Stimme – damit Trauernde auf uns zählen können“

Das Start-up TrostHelden ist Finalist beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2022. Der 8. Next Economy Award wird Anfang Dezember in Düsseldorf vergeben.Unterstützen Sie mit Ihrer Stimme das neue Trostportal für Trauende beim Public Voting bis zum 27. November 2022! Hier geht's zum Voting Finale Nachhaltigkeitspreis TrostHelden hilft Menschen, die sich nach dem Tod eines geliebten Menschen völlig allein gelassen fühlen. Bei TrostHelden finden Betroffene gleichgesinnte Trauerfreunde, die ein ähnliches Schicksal erlitten haben.Gemeinsam können sie sich über ihre Sorgen und Ängste austauschen. Sie begleiten sich und helfen einander in der schweren Zeit, um die Trauer zu bewältigen.Trosthelden – eine soziale Innovation! Stimmen Sie jetzt für TrostHelden, damit TrostHelden den Trauernden helfen kann.Hier geht's zum Voting Finale Nachhaltigkeitspreis