Trostportal TrostHelden: Eine echte Innovation "Made in Germany"

Das junge Start-up TrostHelden aus Tostedt ist einer von neun Finalisten beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021. Der 7. Next Economy Award wird am 3. Dezember in Düsseldorf vergeben. Unterstützen Sie das neue Trostportal für Trauende beim Public Voting bis zum 1. Dezember 2021 mit Ihrer Stimme!Hier geht's zum Voting https://www.nachhaltigkeitspreis.de/nea/finalisten-2021/ Denn gerade in dieser Zeit sind Vorbilder gefragt! Und so prämiert die Jury die "besten Köpfe und innovativsten Konzepte" – und das Publikumsvotum fließt ebenfalls in das Ergebnis ein.Von knapp 160 Bewerbern hat es das junge Unternehmen TrostHelden aus Norddeutschland in die Endausscheidung geschafft. Denn: Eine Krise bietet immer auch die Chance, neue Wege zu gehen. Und so hat das Online-Portal TrostHelden ein komplett neues Konzept in der Trauerhilfe entwickelt, eine Weltneuheit! Das klingt nach großen Worten: Doch ein Portal, das Trauende mit ähnlichem Schicksalsschlag und ähnlichen Lebensumständen durch einen speziellen Algorithmus zusammenbringt, damit sie sich gegenseitig unterstützen können – das gab es bislang noch nicht. Das weltweit erste Trauerfreund-Matching ist eine echte Innovation "made in Germany".Pro Jahr sterben in Deutschland fast 950.000 Menschen. Allein durch Corona haben bald 100.000 Personen ihr Leben verloren. Untersuchungen haben gezeigt, dass mindestens drei Menschen von dem Tod eines Menschen betroffen sind. Fünf Prozent der Trauernden entwickeln sogar eine Trauerstörung.Gerade in Coronazeiten und Social Distancing sind auch Start-Ups wie TrostHelden so wichtig, um trauernde Menschen aufzufangen. Bei TrostHelden finden Trauernde ihre persönliche Trauerfreundin oder ihren persönlichen Trauerfreund. Sie finden einen Menschen, der perfekt zu ihnen passt, weil er einen ähnlichen Schicksalsschlag erlebt hat. Diese Gleichgesinnten helfen und unterstützen sich, spenden einander Trost. Denn das soziale Umfeld von Trauernden ist oft überfordert oder setzt die Scheuklappen auf. Tod und Trauer? Bloß nicht hingucken … Und die Trauernden? Sie fühlen sich völlig allein gelassen.So viel! Nachhaltigkeit – das sind die drei Säulen aus Ökologie, Ökonomie und Sozialem. Bei TrostHelden liegt der Schwerpunkt auf dem Sozialen, auf dem sozialen Engagement. Denn eine gute Trauerarbeit ist wichtig, um beruflich oder sozial nicht ins Abseits zu geraten, in die Vereinsamung oder gar in die Depression zu rutschen.Mit TrostHelden finden die Menschen wieder zurück ins Leben, bekommen Kraft für neue Lebensabschnitte und können auch anderen helfen. Wer Solidarität und Unterstützung in einer schwierigen Lebensphase erlebt hat, gibt diese positive Erfahrung sehr häufig weiter – und macht mit diesem Engagement die Gesellschaft auch ein kleines bisschen besser. Die Mitmenschlichkeit zählt!"Wer selbst bei seiner eigenen Trauerarbeit gute Unterstützung erfahren hat, hilft oft auch anderen Trauernden, weitere Schritte auf dem Weg zur Heilung zu gehen", sagt Sterbe-Amme und TrostHelden-Mitgründerin Jennifer Lind.Individuelle Hilfe und gesellschaftliches Engagement: Das ist TrostHelden. Und trifft damit den Nerv der Zeit und die Bedürfnisse der Menschen. Ein Jahr ist TrostHelden online, und fast 3.500 Menschen haben sich bereits bei dem Portal angemeldet und Trost gefunden. Das Online-Angebot ist weder zeit- noch ortsgebunden. Lange Wege zu Treffen mit den Trauerfreunden müssen die Mitglieder nicht zurücklegen – und tragen so auch ein wenig dazu bei, klimaschädliches CO₂ zu sparen.TrostHelden unterstützt Menschen nach einem Schicksalsschlag. Unterstützen Sie TrostHelden bis zum 1. Dezember 2021 mit Ihrer Stimme für den Publikumspreis des 7. Next Economy Awards im Rahmen des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2021.Hier geht's zum Voting https://www.nachhaltigkeitspreis.de/nea/finalisten-2021/ Stimmen Sie für TrostHelden!