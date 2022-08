Trost bei Trauer: Gute Freund:innen für schwere Stunden

It's a match! Dating-Portale und -Apps nutzen das Matching, damit sich Liebespartner:innen finden, die zueinander passen. Doch so ein Matching kann noch viel mehr. Denn durch diese speziell entwickelten Computerprogramme lassen sich auch gleichgesinnte Trauerfreund:innen finden – und damit Trost bei Trauer.Trauerfreund:innen stehen in Zeiten tiefer Trauer in gegenseitigem Verständnis zueinander. Durch die wissenschaftlich fundierte Methode und einem speziellen Algorithmus für den Austausch von Trauernden können sich online Menschen mit ähnlichem Schicksalsschlag und ähnlichen Lebensumständen treffen.Sie können sich 1:1 mit einer oder auch mehreren persönlichen Trauerfreund:innen austauschen und sich gegenseitig unterstützen. Eine Trauerfreund:in ist wie eine gute Freund:in. Es ist eine Person, die die gleiche Trauersprache spricht.Und diese Trauerfreund:innen verstehen sich deshalb so gut, weil sie die krassen Gefühle nach dem Verlust eines geliebten Menschen selbst genau kennen und nachempfinden können.Dieser 1:1-Austausch bietet Trost bei Trauer und birgt die große Chance der Heilung in sich. Trauer begleitet Menschen ihr ganzes Leben. Doch durch die Bearbeitung, das Sich-Stellen gemeinsam mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und sehr viel Verständnis füreinander aufbringen, kann der Schmerz mit der Zeit etwas milder werden.Wer so etwas anbietet? TrostHelden, das Trauerforum der besonderen Art. Dort kommen durch das spezielle Matching Menschen zusammen, die sich vielleicht sonst niemals begegnet wären. Und dieses sich alleine gelassen fühlen hat endlich ein Ende.Sie finden durch den Austausch mit Trauernden Trost bei Trauer. Wann immer sich die Betroffenen nicht gut fühlen, können sie Kontakt zu ihrer individuellen Trauerfreund:in aufnehmen.Das Besondere an TrostHelden: Anders als etwa in Trauergruppen ist dieser individuelle Online-Austausch weder orts- noch zeitgebunden.Denn wie oft fühlen sich trauernde Menschen nach dem Tod eines geliebten Menschen traurig, einsam, ja mutterseelenallein! Von Gott und der Welt verlassen. Und Trost bei Trauer ist in weiter Ferne. Am Anfang ist zwar die Familie da. Freunde, Nachbarn, Kollegen bieten ihre Hilfe an.Doch nach und nach wird das meist weniger. Das soziale Umfeld ist manchmal sogar genervt, wenn immer wieder das Thema Trauer auf den Tisch kommt und ein Trauerkloß immer wieder mit am Tisch sitzt. Mit seinen Erinnergungen, voller Trauer. Dabei braucht das Trauern Zeit.Weil das soziale Netz heute vielfach nicht mehr so eng geknüpft ist wie früher, fühlen sich gerade Trauernde nirgends aufgehoben und gut aufgefangen. Sondern einsam, traurig und ohne Hoffnung. Ihre Trauer, ihre Erinnerung an die Verstorbenen, finden kein Gehör.Mit TrostHelden steht Betroffenen ein soziales Netz zur Verfügung, das neu, modern und ganz anders ist. Über das Matching kommen Trauerfreund:innen mit ganz ähnlichem Schicksalsschlag zusammen.Sie können gemeinsam trauern, ohne dass es dem Gegenüber zu viel wird. Ohne, dass sie zur Last fallen. Und zwar so lange, wie sie es brauchen. Gemeinsam können die Trauerfreund:innen diese Lähmung nach dem Tod eines geliebten Menschen nach und nach überwinden.Die persönliche Trauerfreund:in zu finden, geht so einfach: kostenlos bei trosthelden.de anmelden und den Fragebogen ausfüllen. Schon kann es losgehen. TrostHelden schlägt dann den Nutzer:innen Menschen mit einem ähnlichen Schicksalsschlag vor, zu denen sie Kontakt aufnehmen können.Sie können einzelnen Personen schreiben oder auch mehreren Trauerfreund:innen. Ganz wie sie möchten.Eines ist sicher: Sie finden bei TrostHelden Trost bei Trauer, jede Menge Mitgefühl und Verständnis. Die Trauer, Einsamkeit hat ein Ende. Denn da sind Menschen, die sie trösten. Und denen sie selbst auch Trost spenden können. Auch das hilft der Seele. www.trosthelden.de