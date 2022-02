Trauer als Krankheit? Chancen für Trauernde durch neue Regelung der WHO

Mit weitreichenden Folgen: Jetzt können Ärzte durch die so genannte International Classification of Diseases-11 (ICD-11) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum Beispiel Depressionen und Angstzustände infolge von Trauer diagnostizieren und für die Abrechnung mit den gesetzlichen Krankenkassen entsprechend kennzeichnen. Die ICD nämlich ist ein weltweit einheitliches System zur Verschlüsselung von Behandlungsdiagnosen im Gesundheitssektor. Erstmalig bekommen dadurch Krankenkassen konkrete Zahlen, welche Kosten durch Trauerreaktionen entstehen. Experte Hendrik Lind, Mitgründer des Trostportals TrostHelden , erklärt, warum das so bedeutsam ist. Lind weiß, wovon er spricht: Er hat mehrere tausend Einzelgespräche mit Trauernden geführt.Was dadurch erstmals möglich wird: Ein Arzt kann psychische oder physische Veränderungen infolge von Trauer diagnostizieren und eindeutig kennzeichnen bzw. kodieren oder klassifizieren – für die Abrechnung mit den Krankenkassen. Dadurch wird das Gesundheitssystem, werden die gesetzlichen Krankenkassen zum ersten Mal konkrete Zahlen auf dem Tisch haben, welche Kosten durch Trauer wirklich entstehen. Das reicht von Behandlungen etwa von Depressionen bis hin zu den Kosten durch Krankschreibungen infolge von Trauerstörungen. Bisher wurde immer nur vermutet, welche Kosten dadurch verursacht werden. Hohe Kosten übrigens.Nein, sondern auch, welche Arten von Trauerfolgeerscheinungen auftreten. Dazu zählen Angststörungen, Depressionen, extreme Vereinsamung, Lonely-Heart-Syndrom und einiges mehr.Kardiologen haben festgestellt, dass Stress, der zum Beispiel durch Trauer und Kummer hervorgerufen wird, dem Herzen schaden kann. Als "Gebrochenes-Herz-Syndrom" bezeichnen Mediziner eine plötzlich auftretende Herzstörung in der linken Herzkammer. Das bedeutet: Ein Herz kann nicht nur im übertragenen Sinne brechen.Ich schätze ab Oktober 2022.Die gesetzlichen Krankenkassen müssen sich natürlich an gesetzliche Vorgaben halten. Wenn konkrete Zahlen vorliegen, verfügen Krankenkassen auch auf rein gesetzlichen Grundlagen über einen größeren Spielraum. Sie haben ganz andere Handlungsmöglichkeiten: Wie begegnen wir diesem Problem? Womit können wir Trauernden helfen? Welche Maßnahmen, welche Versorgungsinnovationen sind vielversprechend? Das ist ohne konkrete Zahlen lediglich auf Basis von Vermutungen nicht möglich. Deshalb werden von den gesetzlichen Krankenkassen bisher auch keine Hilfsangebote zur Trauerbewältigung bezahlt.So ist es.In der Tat. Wenn Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter längere Zeit infolge einer Krankschreibung am Arbeitsplatz fehlen, können hohe Kosten entstehen. Sind erst einmal die Kosten konkret beziffert, gehe ich davon aus, dass nicht nur die Krankenkassen, sondern auch andere Einrichtungen, Institute und Unternehmen auf das Thema aufmerksam werden. Auf diese Weise wird die längst notwendige Debatte über unsere Trauerkultur und den Umgang mit Trauernden endlich angefacht. Ich habe Einzelgespräche mit tausenden von Trauernden geführt: Eine solche Debatte auf breiter Ebene ist dringend notwendig.Im ersten Schritt können die einzelnen gesetzlichen Krankenkassen ihren Versicherten Maßnahmen zur Trauerbewältigung anbieten. So könnte zum Beispiel eine professionelle Trauerbegleitung von der Krankenkasse übernommen werden. Bis jetzt ruht diese Trauerbegleitung häufig auf den Schultern sehr vieler Ehrenamtlicher.Davon gehe ich fest aus. Darunter könnten dann auch Versorgungsinnovationen sein wie etwa das Trostportal TrostHelden , mit dem sich Trauernde mit gleichem oder ähnlichem Schicksalsschlag über ein ausgeklügeltes Matching-Verfahren online begegnen und dann austauschen können. TrostHelden bringt Betroffene mit ähnlichen Lebensumständen und einem ähnlichen Umgang mit Trauer zusammen.Zunächst gibt es einen Übergangszeitraum. Später dann wird das meines Wissens bei Vertragsärzten von gesetzlichen Krankenkassen verpflichtend sein.Die erste Reaktion war eine Empörung darüber, Trauer als Krankheit zu bezeichnen. Trauer, auch länger anhaltende Trauer, ist keine Krankheit. Sie ist eine ganz normale, wichtige Reaktion eines Menschen auf den Verlust eines geliebten Menschen. Doch viele Kritiker sehen mittlerweile, dass durch die Trauer Krankheiten entstehen können. Und dass die gesetzlichen Krankenkassen durch die Neuregelung ganz andere Möglichkeiten haben werden, Trauernden gezielt zu helfen. Denn es werden viele neue, innovative Angebote für Trauernde entstehen. Dazu zählt auch so ein besonderes Online-Portal wie TrostHelden . Angebote, die die Krankenkassen annehmen können. Das ist eine riesige Chance.