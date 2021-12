Mit einer Extra-Portion Mitgefühl: Der besondere Geschenk-Gutschein zu Weihnachten

Gutschein über eine Mitgliedschaft einfach unter https://www.trosthelden.de/themen/geschenkgutschein/ online bestellen

Bestätigung und persönlichen Gutschein-Code sofort per Mail erhalten

Gutschein zuhause farbig oder schwarz-weiß ausdrucken.

Hoffnung verschenken: Ein Gutschein von TrostHelden ist ein Geschenk, das Trauernden spürbar hilft. Denn TrostHelden ist Deutschlands erste Vermittlung für Trauerfreunde mit gleichem Schicksalsschlag.Mit einem Geschenk-Gutschein zu Weihnachten für ein 1-, 3- oder 6-Monats-Abo von TrostHelden lernen trauernde Menschen Seelenverwandte kennen, die trauern wie sie. Gemeinsam statt einsam meistern die Betroffenen die schwere Zeit der Trauer, beschreiten einen neuen Weg zur Heilung. Ein Geschenk-Gutschein für eine TrostHelden-Mitgliedschaft ist wie ein Rettungsring in der Not.Denn endlich ist da jemand, der den Kummer, den Schmerz, die Sorgen und Nöte versteht. Das tut so unfassbar gut. Das soziale Umfeld zieht sich nach einem Todesfall oft rasch zurück, kann die Verzweiflung und Trauer nicht nachvollziehen. Vor allem, wenn sie einfach nicht nachlässt. Jemand, der aber die gleiche Erfahrung gemacht hat, weiß und spürt, wovon der andere spricht.So sind innige Gespräche auf Augenhöhe möglich! Schon dieses "Meinem Gegenüber geht es ja genauso wie mir"-Gefühl ist tröstend und wohltuend zugleich – und hilft nachhaltig bei der Trauerbewältigung. Eine gute Trauerarbeit ist wichtig: Fünf Prozent aller Trauernden in Deutschland über 18 Jahre entwickeln eine schwere Trauerstörung.Ein Gutschein über eine 1-, 3- oder 6-monatige Mitgliedschaft bei TrostHelden ist ein liebevolles Geschenk für Trauernde, das echtes Mitgefühl zeigt – und einen Ausweg aus der Trauer.Der Gutschein ist im Nu bei TrostHelden heruntergeladen und schnell zur Hand.TrostHelden ist ein online Trostportal, das trauernde Menschen zusammenbringt. Dank eines deutschlandweit einzigartigen Algorithmus finden sich mit TrostHelden Freunde zum Trauern. Das Besondere: Diese Trauerfreunde passen perfekt zusammen, denn sie haben einen ähnlichen Schicksalsschlag erlebt, ähnliche Lebensumstände und einen ähnlichen Umgang mit der Trauer. Mit Hilfe eines detaillierten Fragebogens werden die Menschen, die als Trauerfreunde zusammenpassen, einander vorgeschlagen. TrostHelden ist das Matching für Trauerfreunde.