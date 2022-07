Wie immer das Verhältnis war: Die Art der Beziehung zu dem Verstorbenen beeinflusst auch die Trauer. Und weil zwischen Menschen nicht immer Harmonie herrscht, können nach dem Tod einer Person auch Wut, Bitterkeit, Verzweiflung und Erinnerungen an traumatische Erlebnisse die Gefühle bestimmen.War der Kontakt abgebrochen oder eine Aussöhnung nicht möglich, stellen sich Betroffene oft quälende, zermürbende Fragen, die ihnen manchmal sogar den Schlaf rauben. Mitunter plagen sie auch starke Schuldgefühle.Die Konflikte sind direkt mit dem Verstorbenen nicht mehr zu lösen. Doch es hilft, Gedanken aufzuschreiben und sie so für sich selbst etwas zu sortieren.Die Zeilen, vielleicht in Form eines Briefes, können dann mit in den Sarg oder später auf das Grab gelegt werden. Oder wo immer der passende Ort sein mag.Als besonders hilfreich empfinden es Zurückbleibende zudem, wenn sie offen ohne Scheu und Scham über ihre Gefühle und Gedanken reden können. Auch wenn es anfangs sehr schwerfällt.Doch wo finden Trauernde ein Gegenüber, das sie in dieser Situation vollkommen versteht Freunde und Familie sind oft überfordert oder möchten nicht, dass überhaupt etwas Negatives über den Toten gesagt wird. Man spricht nicht schlecht über Tote, heißt es dann. Doch so können Konflikte nicht gelöst werden.Für eine professionelle, psychologische Unterstützung sind die Wartezeiten lang. Und eine gute Trauerbegleiter:in will gefunden sein.Das Online-Portal trosthelden.de bietet die Möglichkeit, Trauernde kennenzulernen, die diese Konflikte über den Tod hinaus ebenfalls genau kennen.TrostHelden bringt mit Hilfe einer speziellen Matching-Methode diejenigen Menschen zusammen, die sich in einer ähnlichen Trauersituation und in ähnlichen Lebensumständen befinden.Eine persönliche Trauerfreund:in online kennenzulernen und sich mit ihr oder ihm auf Augenhöhe und ohne Tabus austauschen zu können, kann so heilsam sein! Und vor allem tut es so unendlich gut.Dabei sind auch negative Gedanken und Gefühle gegenüber dem Verstorbenen "erlaubt". Oft entlastet es schon, diese Gedanken überhaupt einmal zum Ausdruck bringen zu dürfen – ohne einen wertenden Kommentar zu befürchten. Solche Gespräche ändern häufig die Wahrnehmung der eigenen Trauer.Gemeinsam mit dem Verstorbenen sind die Konflikte nicht mehr auszuräumen. Aber Betroffene können eine Lösung für sich selbst finden. Und vielleicht ist es möglich, den Konflikt loszulassen und dem Verstorbenen zu verzeihen … Mit einer Trauerfreund:in von TrostHelden an der Seite, ist es viel einfacher, sich auf den Weg zu machen.