Friedhöfe sind sehr spezielle Orte. Und es gibt eine wunderschöne Bezeichnung für die so individuell gestalteten Grabstellen auf deutschen Friedhöfen: "kleine Gärten der Erinnerung". Ein Ausdruck, der etwas Besonderes hat, strahlt er doch etwas Positives, Tröstendes aus – und nimmt dem Friedhof auch ein wenig von seiner Traurigkeit.Denn mit Gärten verbinden die meisten etwas Schönes. Sie denken an einen Ort, an dem die Blumen blühen, Alleen Schatten spenden und Bäume schützend ihre knorrigen Äste über uns ausbreiten. Und an Parkbänke, die zum Ausruhen einladen …Ein Friedhof mit liebevoll gestalteten Grabstellen kann ein inniger Ort sein. Ein Ort der Stille und der Zwiesprache mit dem Verstorbenen. Was zeigt: Der Friedhof ist nicht nur ein Platz, an dem die Toten in Frieden ruhen. Es ist auch eine Stätte für die Lebenden, um die Nähe zu den Verstorbenen in einer besonderen Atmosphäre zu suchen und zu finden.Die deutsche Friedhofskultur mit diesen „kleinen Gärten der Erinnerung“ – eingebettet in Parklandschaften – gilt weltweit als einmalig. Weil sich dort gärtnerische und steinere Elemente zu sehr persönlich gestalteten Grabstellen verbinden, ist die Friedhofskultur in unserem Land vor zwei Jahren auf Empfehlung der Deutschen UNESCO-Kommission gar in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden.Zwar haben sich mit der Zeit neue Bestattungsformen entwickelt, auch außerhalb der Friedhöfe, etwa in den Friedwäldern. Und doch ist der Friedhof ein außergewöhnlicher Platz. Nicht zuletzt auch deshalb, weil er die Möglichkeit bietet, andere Trauernde zu treffen, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben und sich in einer ähnlichen Lebenssituation befinden.Wie wichtig es ist, solchen Menschen zu begegnen, wissen die Nutzer/innen von TrostHelden – Deutschlands 1. Online-Portal für Trauerfreunde – nur zu gut. Denn bei TrostHelden finden trauernde Menschen eine Trauerfreundin oder einen Trauerfreund mit ähnlichem Schicksalsschlag. Ein solcher Austausch auf Augenhöhe kann so hilfreich und tröstend sein! www.trosthelden.de