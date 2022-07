Geschwister-Trauer: Wenn die Schwester oder der Bruder stirbt

Allein in Deutschland sterben jedes Jahr ca. 20.000 Kinder und Jugendliche. Und auch ältere Menschen trauern, wenn der Mensch, der ihnen von ihren ersten Lebensjahren an vertraut war, stirbt.Zwar herrscht zwischen Geschwistern nicht immer pure Harmonie. Ein Umstand, der den „Spiegel“ vor nicht allzu langer Zeit zu der Titelstory "GEER" veranlasste.Doch wenn sich Bruder und Schwester gut verstehen, kann der Verlust immens sein. Scheidet mit dem verstorbenen Geschwisterteil doch einer der längsten und wichtigsten Vertrauten aus dem Leben.Oft ist es ein Herzensmensch, mit dem die Betroffenen ihre ersten Jahre miteinander verbracht haben. Und plötzlich stehen sie ohne diesen Ratgeber und Kummerkasten, ohne diesen Gleichgesinnten und Wegbegleiter dar.Besonders für junge Geschwister ändert sich noch viel mehr. Denn das gesamte Familiensystem gerät in Bewegung. "Die hinterbliebenen Geschwister müssen innerhalb der familiären Beziehungsmuster ihren neuen Platz ohne das verstorbene Kind finden", beschreibt die Psychologin Dr. Birgit Wagner die Situation. "Die hierarchischen Geschwisterstrukturen haben sich aufgelöst, das Gleichgewicht zwischen den Geschwistern innerhalb der Familie hat sich verändert."Auch die Trauer der Eltern ist für die zurückbleibenden Kinder eine in diesem Ausmaß völlig neue Erfahrung. Der Tod eines Geschwisters kann die Betroffenen langfristig psychisch beeinträchtigen. Depressionen und Angststörungen sind mögliche Folgen. Darauf weisen zahlreiche Studien hin.Bei TrostHelden gibt es keine vergessenen Trauernden. Denn bei Deutschlands erster Online-Vermittlung für Trauerfreund:innen finden Betroffene ab 16 Jahren genau die Menschen, die ebenfalls um ein Geschwisterteil trauern.Es ist dieser ähnliche Schicksalsschlag, der einen Austausch auf Augenhöhe – und tiefes Verständnis füreinander ermöglicht. Finde deine:n Trauerfreund:in! www.trosthelden.de