Die Kraft der Erinnerung

Jean Paul hatte recht. Und doch tun Erinnerungen mitunter sehr weh. Denn manche Gedanken an früher erwärmen unser Herz. Andere machen es schwer. Sehr schwer.Wie also mit Erinnerungen gerade in Zeiten der Trauer umgehen? Ein Weg kann es sein, kreativ zu werden. Und ein Andenken zum Anfassen zu schaffen. Das bietet die Möglichkeit, Erinnerungen etwa an einen Geruch, ein Lied, ein Erlebnis oder eine Emotion in eine andere Form zu bringen und ihnen ein anderes Erscheinungsbild zu geben. Viele glauben, ihnen fehlt für solche Erinnerungsstücke die gestalterische Ader. Doch wer sagt das eigentlich? Das Trostportal TrostHelden empfiehlt: einfach ausprobieren! "Denn auf Schönheit kommt es bei dieser Übung in erster Linie gar nicht an", sagt Sterbe-Amme Jennifer Lind, die Mitgründerin von trosthelden.de . Viel wesentlicher ist die Auseinandersetzung mit der Erinnerung.Die persönlichen Erinnerungsstücke müssen schließlich nicht für andere ansehnlich sein. Sie sollen für die trauernden Menschen schön sein und ihnen gefallen. Mit einem Erinnerungsstück formen sie einen Teil ihrer Vergangenheit zum Anfassen – und vielleicht später auch zum Loslassen. Beispiel gefällig? Expertin Jennifer Lind schlägt etwa vor, zarte Origami-Schmetterlinge aus weißem Papier zu falten. Die Anleitungen findet man überall im Internet.In jedem Knick kann der Trauernde eine kleine Botschaft an den Verstorbenen verstecken – und die Schmetterlinge mit dem außergewöhnlichen Innenleben auf das Grab oder den Grabstein setzen. So treten Hinterbliebene auf wundervolle Weise mit dem Verstorbenen in Kontakt. Und niemand von außen ahnt, was in dem kleinen, weißen Falter steckt!Gerade diese Beschäftigung mit der Erinnerung, die Auseinandersetzung mit ihr kann etwas verändern, wandeln und positive Gefühle hervorrufen. Und es sind genau diese positiven Gefühle, die uns in traurigen Zeiten helfen.Doch wie geht man mit negativen Erinnerungen um? Mit Wut, mit ungelösten Konflikten, mit Schuldgefühlen? Taugen auch sie für ein Erinnerungsstück? Ob das sinnvoll ist, darüber sollten Trauernde mit einem erfahrenen Trauerbegleiter sprechen. Das Gute: Er gibt gleich auch Ratschläge, wie man mit schmerzhaften Andenken umgehen kann. Fest steht, es gehört zu einem gesunden Trauerprozess, auch die negativen Erinnerungen einzubeziehen. Um nach und nach weitere Schritte auf dem Weg zur Heilung zu gehen.