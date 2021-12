7 Tipps für Trauernde in der Vorweihnachtszeit

Für Trauernde sind die Adventssonntage mitunter rabenschwarze Tage. Sie fühlen sich einsam, verlassen und der geliebte Mensch, der gestorben ist, fehlt so sehr. Wozu köstlich duftende Plätzchen backen? Warum das Zuhause liebevoll mit Tannengrün und Kerzen dekorieren? Und für wen soll eigentlich die Lichterkette leuchten?Denn Trauernde möchten häufig am liebsten nur noch eines: sich die Bettdecke weit über den Kopf ziehen, sich verkriechen und möglichst erstmal nicht mehr wieder auftauchen. Die eigentlich so gemütliche Winterzeit ist eine schwierige Phase für Hinterbliebene. Und wenn sich dann auch noch die anderen Familien und Freunde in ihre Häuser und Wohnungen zurückziehen, ist die Trauer erdrückend.Denn gerade jetzt brauchen trauernde Menschen besonders viel Trost und Unterstützung. Und Ideen, wie sie die dunkle Jahreszeit gut überstehen. Keine Frage: Weinen hilft – und wenn die Tränen kommen, fließen lassen! Doch gleichzeitig sollten Trauernde schauen, dass sie sich etwas Gutes tun und ihre Gedanken trotz allem auf etwas Positives richten.Auch wenn es zunächst Überwindung kostet – geh an die frische Luft, mach lange Spaziergänge oder jogge vielleicht sogar. Regelmäßige Bewegung verbessert nachweislich die Stimmung.Zünde Kerzen ganz für dich allein an, freue dich an ihrem Licht und ihrer Wärme.weihnachtlich, lass die Räume von schönem Tannenduft erfüllt sein.Koche dir etwas Leckeres. Und lade einen lieben Menschen zu dir ein, wenn die Corona-Situation es erlaubt. Vielleicht magst du sogar für die verstorbene Person mit decken, ein Foto aufstellen und ihn oder sie auf diese Weise an dem Mahl teilhaben lassen.Mach dir Heiligabend selbst ein Präsent. Packe es liebevoll ein. Für dich!wie du durch die Tage kommst. Plane die Adventsonntage und Feiertage so, dass du dich aufgehoben fühlst und nicht in ein tiefes Loch fällst. Vereinbare zum Beispiel Telefonate mit Menschen, die du sehr gernhast.Sprich rechtzeitig vor Weihnachten mit Freunden, Familie und Bekannten, damit ihr euch verabreden könnt. Oder melde dich beian. Auf dem Trostportal trosthelden.de entdeckst du unter den Impulsen viele weitere Anregungen, von Meditationen bis zum Heilschreiben, die helfen können.Und du findest bei TrostHelden vor allem Freunde zum Trauern. Das sind Menschen, die in einer ganz ähnlichen Situation sind wie du. Und dadurch großes Verständnis für dich und deine Situation haben.Es ist so schön, Gleichgesinnte kennenzulernen, die ein offenes Ohr für die Trauer haben, die die eigenen Ängste und Sorgen teilen. Es streichelt die Seele, in einen offenen, intensiven Austausch über tiefe Gefühle zu gehen. Der Kontakt zu einer persönlichen Trauerfreundin oder einem persönlichen Trauerfreund gibt Trost und Hoffnung.Das Wort Advent ist abgeleitet von dem lateinischen WortEs bedeutet Ankunft. Mit TrostHelden kommen Trauernde an – in einer Welt voller Verständnis.Die Trauerfreund-Vermittlung TrostHelden hat es ins Finale des Deutschen Nachhaltigkeitspreises geschafft – als eines von neun innovativen Startups. TrostHelden freut sich beim Public Voting über Ihre Stimme. Heute ist der letzte Tag! Hier geht's zur Abstimmung http://nea-pitch.de