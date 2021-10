Non-Profit-Organisation erhält Platz auf der Anuga 2021 - tropextrakt präsentiert Getränk, das in Zusammenarbeit mit „Die Arche" entstanden ist

Mit Hauptsitz in Berlin und Einrichtungen in ganz Deutschland betreibt „Die Arche" Räume zur Lernförderung und Freizeitgestaltung für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. Um noch mehr Abwechslung in die Aktivitäten zu bringen, setzt die Organisation auf ein innovatives Projekt. Die Idee dazu lieferte Ingo Kniepert, der Geschäftsführer von tropextrakt, während der ersten Corona-Welle im Jahr 2020. Mithilfe von Sachspenden und dem Know-how des Unternehmens kreierte eine Gruppe von Jugendlichen, die von der Einrichtung unterstützt wurden, ihr eigenes Produkt: das Getränk „". Das Team, das aus sechs Jungen und Mädchen im Alter zwischen 12 und 13 Jahren mit kultureller Herkunft aus Marokko, Bosnien, Nigeria, Indien und Deutschland besteht, traf alle Entscheidungen im Entwicklungs-Prozess selbst.Die Führungsverantwortung des Projektes wurde den Teenagern überlassen, wodurch sie den kompletten Produktionsprozess kennen lernen konnten. Für die Entwicklung des Getränks durften sie verschiedene Geschmacksrichtungen probieren sowie die Rezeptur und das Logo selbst auswählen und gestalten. Außerdem wurde die Gruppe von den Experten von tropextrakt hinsichtlich der Wahl natürlicher Zucker- und Farbstoffquellen beraten. Das Ergebnis ist „Arche Limo“ - ein 100% natürliches Getränk mit demund der. Die Marketingstrategie und der digitale Auftritt wurden von MILK, einer Frankfurter Agentur für Markenmanagement und kreatives Design, begleitet.In einer weiteren Phase des Projekts besuchten die Jugendlichen Supermärkte, um die Produktionskosten mit dem Endpreis eines Produkts zu vergleichen. Im letzten Schritt sprach die Gruppe potenzielle HandelspartnerInnen und Verkaufsstellen an. „Arche Limo" ist seit Juli im Handel zu finden. Weitere Informationen finden sie auf der Website www.archelimo.de „Wir freuen uns, zu sehen, wie die Jugendlichen ihren eigenen Erfolg erleben,“ sagt Daniel Schröder, Regionalleiter von „Die Arche“ Rhein-Main. „Die Hauptziele sind, dass die Kinder neue Berufsmöglichkeiten kennenlernen und den Vorgang einer Produkteinführung selbst gestalten können. Am 1. Juni wurden die ersten 10.000 Flaschen der „Arche Limo“ abgefüllt. Mit dem Erlös aus dem Verkauf werdenDie "Arche Limo" wird auch den Besuchern derzur Verfügung stehen. Am Stand von tropextrakt kann man auch bestens Kontakte für zukünftige Kooperationen knüpfen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen neben einem weiteren Signature-Getränk auch natürliche, exotische Extrakte, Säfte und Beratungsleistungen an.9. bis 13. Oktober 2021Halle 8.1, Stand E-098Wenn Sie Fragen zu neuen Produkttrends oder unseren Beratungsleistungen haben, wenden Sie sich bitte an das tropextrakt-Team auf der Anuga 2021. Wenn Sie Ingo Kniepert, Geschäftsführer von tropextrakt, treffen oder interviewen möchten, können Sie uns gerne eine E-Mail an lt@tropextrakt.com zusenden.