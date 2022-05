Zwei-in-Eins.

Der TROIKA 36 HOURS TROLLEY ist der perfekte Begleiter für Ihre Geschäftsreisen

Der kleine Begleiter mit den zwei Gesichtern. Die Hartschale für alles, was erst im Hotel wichtig wird, z. B. Wäsche oder Toilettenartikel. Die integrierten Softbags für alles, was man schon unterwegs braucht, z. B. Geschäftsunterlagen, Kataloge, Reisedokumente, Mobile Devices. Im größeren Fach ist sogar Platz für ein bis zu 13“ großes Laptop. Beides zusammen ergibt 36 HOURS TROLLEY – das wahrscheinlich cleverste Koffermanagement auf vier Zwillings-Leichtlaufrollen. Mit zahlreichen zum Teil gepolsterten Taschen und Fächern und Teleskopgriff. Das TSA-Zahlenschloss für Haupt- und Fächertasche lässt sich bei Sicherheitskontrollen (bspw. am Zoll) mit einem Generalschlüssel öffnen. Keine Gefahr also, dass der Trolley ohne Rückfrage aufgebrochen wird. Nur 18,5“ groß – daher als Handgepäck zugelassen. Have a good journey!Business-Trolley in Handgepäckgröße 18,5'', stoßunempfindliches Polycarbonat, mit TSA-Zahlenschloss für Haupt- und Fächertasche, 47 Liter Volumen, 4 Zwillings-Leichtlaufrollen (360° drehbar), Teleskopgriff (3 Stufen höhenverstellbar + vollversenkbar), abnehmbares Nylon-Frontteil bestehend aus 3 Reißverschlussfächern: 2 schmale Taschen für Tickets, Karten und Stifte + gepolsterte, tiefe Fächertasche mit 5er Unterteilung inkl. Reißverschlussfach für Laptop bis 15'' und Dokumente, Hauptfach mit Netztasche und Kreuzgurt für Kleidung, Schuhe, etc., Hardcase: 100% Polycarbonat / Fronttasche: 100% Nylon, ABS / Nylon / Polycarbonat, Grau