Willkommen Neulinge 2023 !

3 neue Auszubildende in 3 Bereichen – August 2023

Der 01.08. eines Jahres ist mal wieder angebrochen und wir dürfen gleich 3 neue Trainees in unserem Team willkommen heißen! ✌️



Voller Vorfreude auf den Start bei TROIKA begannen am 01. August 2023 Christian Merzhäuser, Maria Lindenpütz und Jakob Panthel (v. l. n. r.) bei TROIKA ihre Ausbildung.



Begrüßt wurden die 3 traditionell mit der TROIKA-Schultüte und ganz viel Input an ihrem ersten Morgen in der Firma.



Im Vertriebsinnendienst unterstützt ab sofort Christian Merzhäuser in seiner Ausbildung zum Kaufmann für Groß-und Außenhandelsmanagement tatkräftig das Team und schnuppert die Luft der B2B Werbeartikel.



Für unsere Marketing-Abteilung konnten wir Maria Lindenpütz gewinnen, sie startet die Ausbildung als Kauffrau für Marketingkommunikation.



Auch unsere E-Commerce Abteilung erfreut sich mit Jakob Panthel über Zuwachs.



Die neuen Azubis durften die "alten" Hasen und natürlich auch sich untereinander kennenlernen und gleich ein Gefühl fürs Team bekommen.



Die Zusammenarbeit mit den Lehrlingen und im Team wird stets groß geschrieben, damit diese schnell Eigenverantwortung übernehmen können und Aufgaben selbstständig erfolgreich meistern können!



Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zukunft und Zusammenarbeit!



Wir wünschen allen einen tollen Start und gutes Gelingen!



WELCOME ABOARD



Und es geht noch weiter!



Im August 1993 begann unser Betriebsleiter/Prokurist Björn Licht seine Ausbildung bei TROIKA. Nun sind 30 Jahre vergangen und er rockt immer noch die Bude. Herzlichen Glückwunsch Björn zum Jubiläum. Und danke für deine Treue in "Guten, sowie in schlechten Zeiten"