Verwandlungskünstler und Organisationstalent!

Rucksack oder Umhängetasche? Business oder Freizeit? Die TROIKA BLACK BAG TO BUSINESS passt immer. Mit Tragegriffen und abnehmbarem Schultergurt. Mit Stiftschlaufen, Einschubfach und kleinen Seitentaschen. Und vor allem: mit edlem Design in tiefem Schwarz und hochwertiger Ausführung. Aus Tarpaulin mit wasserdichten Reißverschlüssen, ca. 12 Liter KapazitätUmhängetasche für Laptops/Tablets (bis zu 13.3''), 11 separate, gepolsterte Fächer: Tablet (bis 9,7'' bzw. 13.3''), Laptop (bis 13.3''), Dokumente bis A4, Smartphone, Kabel, verschiedene Utensilien, Laptop-Fach weich gefüttert, zum Rucksack umfunktionierbar, Schlaufe zur Befestigung am Trolley, Tragegriff, 2 Stiftschlaufen, wasserabweisende Reißverschlüsse außen, widerstandsfähiges Material, spritzwassergeschützt (Wasserdichtheitsgrad IPX4), Tarpaulin: 80% Polyester, 20% Polyurethan (PU), Polyester, Polyurethan, Tarpaulin (Plane), schwarz