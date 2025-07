Tauche ein in die lebendige Atmosphäre des größten Volksfestes der Welt

Pünktlich zur bevorstehenden Volksfestsaison Saison präsentiert TROIKAseine neue, exklusive OKTOBERFEST™-Kollektion 2025, die mit funktionalen, stilvollen und hochwertigen Schlüsselanhängern überzeugt.



Jedes Stück ist eine liebevolle Hommage an die einzigartige Tradition und das kulturelle Erbe des weltweit größten und beliebtesten Volksfestes – mit höchster Sorgfalt und Liebe zum Detail entworfen. Unsere drei neuen Leder-Schlüsselanhänger – Lederschlaufe, Lederhose und Lebkuchenherz – stehen nicht nur für bayerische Lebensfreude, sondern werden auch zu 100 % in Deutschland gefertigt – damit setzen wir bewusst auf regionale Fertigung, kurze Wege und echte ‚Made in Germany‘-Qualität – für langlebige Produkte mit Charakter und Herkunft.“



Unsere festlichen Accessoires,



perfekt für anspruchsvolle Volksfest-Fans:



WIESN™ 2025



Mit Bierkrug, Brezn und dem offiziellen Wiesn™ Jahresmotiv bist du stilvoll auf Kurs Richtung Gaudi. Verchromter Metallguss, detailverliebt und glänzend wie frisch polierte Maßkrüge. Dieser Anhänger bringt Festzelt-Flair in deinen Alltag – ganz ohne Rausch. Für alle, die München lieben und schon jetzt feiern wollen!



OKTOBERFEST™ 2025



Der Oktoberfest™ 2025-Schlüsselanhänger bringt festliche Stimmung in jedes Büro und an jeden Schlüsselbund. Hochwertiger Metallguss, glänzend veredelt, mit farbenfrohem Motiv zum Verlieben. Ob auf dem größten Volksfest der Welt oder im Alltag: Der perfekte Begleiter für alle, die es zünftig und stylisch mögen.



OKTOBERFEST™ LEDERSCHLAUFE



Die Lederschlaufe als Schlüsselanhänger mit OKTOBERFEST-Prägung bringt echtes Volksfest-Feeling in den Alltag. Aus hochwertigem Leder, 100% Made in Germany. Dank patentiertem TROIKA NAIL GUARD lassen sich Schlüssel schnell und bequem wechseln – ganz ohne Fingernagelbrechen. Tradition trifft Technik – perfekt für anspruchsvolle Volksfest-Fans.



OKTOBERFEST™ LEDERHOSE



Mit unserem Schlüsselanhänger in Lederhosen-Optik bringst du echtes Volksfest-Feeling in den Alltag. Dank des TROIKA NAIL GUARD ist das Anbringen der Schlüssel so einfach wie ein Prosit der Gemütlichkeit. 100% echtes Leder, 100% Made in Germany – zünftig, edel, durchdacht. Für alle, die nicht nur ihren Bierkrug fest im Griff haben wollen.



OKTOBERFEST™ LEBKUCHENHERZ



Echt lederne Feststimmung? Gibt’s jetzt to go – mit unserem Lebkuchenherz aus feinstem Leder. Dank TROIKA NAIL GUARD öffnest du Schlüsselringe so leicht und Fingernagel-schonend. Echtes Handwerk, 100% Made in Germany – rustikal, romantisch, raffiniert. Ein Must-have für alle, die Tracht tragen und Herz zeigen wollen.



„Mit der offiziellen Lizenz der Landeshauptstadt München tragen wir auch 2025 das Oktoberfest im Herzen – und im Design. Besonders stolz sind wir auf unsere neuen Leder-Schlüsselanhänger, die nicht nur symbolisch für bayerische Lebensfreude stehen, sondern auch zu 100 % in Deutschland gefertigt werden. Regional, hochwertig, original.“ , so Liudger Böll, Geschäftsführer von TROIKA.



Entdecken Sie die Vielfalt der neuen Kollektion und feiern Sie mit uns die Verbindung von Tradition und Innovation.



Zum Wohlsein!





