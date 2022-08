Täschlein wechsel dich.

Für den Spontan-Einkauf oder die zu warme Jacke. Für unterwegs oder fürs Konzert. BAG PACK kommt immer zum Einsatz, wenn man kurzfristig die Hände frei haben muss.

Einfach einpacken, mitnehmen, auspacken, und man hat freie Hand: Aus der nur 158 g leichten Falttasche wird in wenigen Sekunden der 12 Liter fassende Rucksack. Für den Spontan-Einkauf oder die zu warme Jacke. Für unterwegs oder fürs Konzert. Und immer dann, wenn man freie Hände braucht. Mit längenverstellbaren atmungsaktiven Schultergurten und Netztaschen an beiden Seiten. BAGPACK. Pack mich ein. Pack mich aus.Rucksack faltbar (platzsparend im Außenfach verstaubar), großes Hauptfach mit 2-Wege-Reißverschluss, kleines Außenfach mit Reißverschluss, Netztaschen an beiden Seiten, längenverstellbare Schultergurte, Tragegriff, Kapazität ca. 12 Liter, Tragkraft bis zu 15 kg, 100% Polyester, Polyester, Blau