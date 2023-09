TROIKA Begrüßt Im Herbst Neue Teammitglieder!

Am 1. September 2023 haben Simone van den Broek und Luca Böll ihre Arbeit bei TROIKA Germany aufgenommen.



Als Key Account Managerin im Bereich B2C Deutschland unterstützt ab sofort Simone van den Broek. Sie war die letzten 7 Jahre bei Artoz (Schweizer Feinpapiere) tätig.



"Wir sind äußerst erfreut, Simone van den Broek als erfahrene Expertin und Kennerin der Branche für TROIKA gewonnen zu haben. Sie wird unsere partnerschaftlichen Kundenbeziehungen pflegen und weiter ausbauen", so Liudger Böll, Geschäftsführer der TROIKA Germany GmbH.



Das Marketing, bekommt Unterstützung im Werbeartikelbereich (B2B) und Grafik, wir freuen wir uns Luca Böll jetzt mit im Boot zu haben.



Wir freuen uns sehr auf die kommende Zusammenarbeit



und wünschen beiden einen erfolgreichen Start und viel Erfolg in ihren neuen Aufgaben!