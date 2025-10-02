Kontakt
STELLAR LIGHT TOUCH – Der Globus, der Licht und Wissen verbindet

Ein Blickfang mit Mehrwert

Ein Fingertipp genügt: Der STELLAR LIGHT TOUCH ist der LED-Leuchtglobus mit moderner Touch-Technologie. Direkt am Sockel aktivieren Sie das integrierte Licht und wählen stufenlos zwischen drei warmweißen Helligkeitsstufen– ganz ohne sichtbaren Schalter.

Der hochwertige Globus mit 30 cm Durchmesser beeindruckt durch ein detailreiches Kartenrelief, bei dem Gebirge fühlbar hervorgehoben sind. Länder in silberfarbenen Flächen und tiefschwarze Meere bilden einen markanten Kontrast, der das Kartenbild besonders edel wirken lässt. Dank beweglicher Achse lässt sich die Weltkugel mühelos drehen und erkunden.

Mit seinem gebürsteten Metallfuß in Chromoptik und der matten Oberfläche vereint er moderne Eleganz mit robuster Stabilität. Der mitgelieferte GaN-Netzadapter „CHARGE-X DUO 20“ mit Power Delivery und USB-C/USB-A-Anschluss sorgt für effiziente und dauerhafte Stromversorgung.

Ob als stilvolles Wohnaccessoire, dekoratives Statement im Büro oder pädagogisches Werkzeug für Neugierige: Der STELLAR LIGHT TOUCH verbindet Technik, Ästhetik und Bildung in einem außergewöhnlichen Designobjekt – ein Blickfang mit Mehrwert.

 

Seit 1992 entwickelt TROIKA in Deutschland Geschenkideen und vertreibt sie weltweit.

Unsere Produkte vereinen überraschende Innovationen, praktische Funktionen und erfrischendes Design. Namhafte internationale Designer und Designbüros und vielversprechende Newcomer unterstützen uns mit ihrer Kreativität. Bei der Herstellung von TROIKA Produkten setzen wir auf Nachhaltigkeit und übernehmen Verantwortung für Qualität, Sicherheit und Umwelt.

