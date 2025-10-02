STELLAR LIGHT TOUCH – Der Globus, der Licht und Wissen verbindet
Ein Blickfang mit Mehrwert
Ein Fingertipp genügt: Der STELLAR LIGHT TOUCH ist der LED-Leuchtglobus mit moderner Touch-Technologie. Direkt am Sockel aktivieren Sie das integrierte Licht und wählen stufenlos zwischen drei warmweißen Helligkeitsstufen– ganz ohne sichtbaren Schalter.
Der hochwertige Globus mit 30 cm Durchmesser beeindruckt durch ein detailreiches Kartenrelief, bei dem Gebirge fühlbar hervorgehoben sind. Länder in silberfarbenen Flächen und tiefschwarze Meere bilden einen markanten Kontrast, der das Kartenbild besonders edel wirken lässt. Dank beweglicher Achse lässt sich die Weltkugel mühelos drehen und erkunden.
Mit seinem gebürsteten Metallfuß in Chromoptik und der matten Oberfläche vereint er moderne Eleganz mit robuster Stabilität. Der mitgelieferte GaN-Netzadapter „CHARGE-X DUO 20“ mit Power Delivery und USB-C/USB-A-Anschluss sorgt für effiziente und dauerhafte Stromversorgung.
Ob als stilvolles Wohnaccessoire, dekoratives Statement im Büro oder pädagogisches Werkzeug für Neugierige: Der STELLAR LIGHT TOUCH verbindet Technik, Ästhetik und Bildung in einem außergewöhnlichen Designobjekt – ein Blickfang mit Mehrwert.