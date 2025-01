Reise-Kompressionstaschen Set aus recyceltem Meeresplastik - BLUE CYCLE PACKING CUBES

Nachhaltiges Reisen: Hergestellt aus 100% recyceltem Meeresplastik, tragen Sie mit diesen Packtaschen zum Umweltschutz bei, ohne auf Komfort und Funktionalität zu verzichten.

Gut organisiert: Die Packtaschen sorgen für Ordnung und schützen Ihre Kleidung vor dem Verrutschen. Hemden, Hosen, Shirts und Wäsche bleiben fest an ihrem Platz.

Maximale Platzersparnis: Dank des innovativen Kompressionsreißverschlusses der BLUE CYCLE PACKING CUBES wird das Volumen der Kleidung um bis zu ein Drittel reduziert – so bleibt mehr Platz im Koffer oder Rucksack für andere wichtige Dinge.

Praktische Vielseitigkeit: Drei verschiedene Größen bieten optimale Packmöglichkeiten für unterschiedliche Kleidungsstücke – mit Netzfenster für schnellen Überblick und Tragegriff für einfachen Transport.

Wenn zwischen Hemden, Shirts und Wäsche erst mal die Luft raus ist, bleibt im Koffer oder Backpack mehr Platz für Anderes. Der Trick: ein zusätzlicher Kompressionsreißverschluss reduziert das Volumen auf gerade mal ein Drittel. Das spart Platz und schafft Ordnung. Nichts knittert, nichts verrutscht, alles liegt fest und sicher an seinem Platz. In drei praktischen Größen: L für Hemden & Hosen, M für Shirts und S für Socken & Wäsche. Jeweils mit Netzfenster und Tragegriff, aus recyceltem Meeresplastik (100% rPET), dunkelgrauReise-Kompressionstaschen Set BLUE CYCLE PACKING CUBES aus recyceltem Meeresplastik, 3 Packtaschen mit Reißverschluss und zusätzlichem Kompressionsreißverschluss für platzsparendes, geordnetes und knitterfreies Packen von Kleidung in Koffer & Rucksack, 3 Größen: L (Hemden & Hosen), M (Shirts), S (Wäsche & Socken), jeweils mit Netzfenster und Tragegriff, 100% rPET, recyceltes Meeresplastik