Ordnung mit Stil – unterwegs und zuhause
Mit den Organizer-Etuis TRAVEL CASE CARBON und ONPACK CARBON gehört das Chaos in Tasche, Koffer und Rucksack der Vergangenheit an.
Ordnung mit Stil – unterwegs und zuhause
Mit den Organizer-Etuis TRAVEL CASE CARBON und ONPACK CARBON gehört das Chaos in Tasche, Koffer und Rucksack der Vergangenheit an.
Das TRAVEL CASE CARBON ist der smarte Allrounder für unterwegs: ob Kabel, Adapter, Ladegeräte, Schminkutensilien oder Reiseapotheke – alles findet seinen Platz. Drei Innenfächer, sechs Elastikband-Schlaufen und eine praktische Trennwand sorgen für perfekte Übersicht. Das stabile Hardcover schützt den Inhalt zuverlässig, während die edle Carbon-Optik für den stilvollen Auftritt sorgt.
Das ONPACK CARBON Set geht noch einen Schritt weiter: Zwei stabile Hardcover-Etuis bieten flexiblen Stauraum für alles, was Sie täglich brauchen – vom EDC-Equipment über Kopfhörer und Netzteile bis hin zu Kosmetik und Reisezubehör. Clevere Innenaufteilung mit Netzen, Fächern und elastischen Halterungen sorgt für maximale Ordnung. Besonders praktisch: Der kleine Organizer lässt sich platzsparend im großen verstauen.
Beide Modelle vereinen Funktion und Design auf höchstem Niveau – mit hochwertigen Materialien in Carbon-Look, samtig weichem Innenfutter und robustem Reißverschluss.Für Menschen, die unterwegs genauso organisiert sein wollen wie zuhause.