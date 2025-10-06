Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1038095

TROIKA GERMANY GmbH Nisterfeld 11 57629 Müschenbach, Deutschland https://business.troika.de/
Ansprechpartner:in Frau Lara Kral +49 2662 9511106
Logo der Firma TROIKA GERMANY GmbH

Ordnung mit Stil – unterwegs und zuhause

Mit den Organizer-Etuis TRAVEL CASE CARBON und ONPACK CARBON gehört das Chaos in Tasche, Koffer und Rucksack der Vergangenheit an.

(lifePR) (Müschenbach, )
 

Ordnung mit Stil – unterwegs und zuhause

Mit den Organizer-Etuis TRAVEL CASE CARBON und ONPACK CARBON gehört das Chaos in Tasche, Koffer und Rucksack der Vergangenheit an.

Das TRAVEL CASE CARBON ist der smarte Allrounder für unterwegs: ob Kabel, Adapter, Ladegeräte, Schminkutensilien oder Reiseapotheke – alles findet seinen Platz. Drei Innenfächer, sechs Elastikband-Schlaufen und eine praktische Trennwand sorgen für perfekte Übersicht. Das stabile Hardcover schützt den Inhalt zuverlässig, während die edle Carbon-Optik für den stilvollen Auftritt sorgt.

Das ONPACK CARBON Set geht noch einen Schritt weiter: Zwei stabile Hardcover-Etuis bieten flexiblen Stauraum für alles, was Sie täglich brauchen – vom EDC-Equipment über Kopfhörer und Netzteile bis hin zu Kosmetik und Reisezubehör. Clevere Innenaufteilung mit Netzen, Fächern und elastischen Halterungen sorgt für maximale Ordnung. Besonders praktisch: Der kleine Organizer lässt sich platzsparend im großen verstauen.

Beide Modelle vereinen Funktion und Design auf höchstem Niveau – mit hochwertigen Materialien in Carbon-Look, samtig weichem Innenfutter und robustem Reißverschluss.Für Menschen, die unterwegs genauso organisiert sein wollen wie zuhause.

 

Website Promotion

Website Promotion
Website

TROIKA GERMANY GmbH

Seit 1992 entwickelt TROIKA in Deutschland Geschenkideen und vertreibt sie weltweit.
Unsere Produkte vereinen überraschende Innovationen, praktische Funktionen und erfrischendes Design. Namhafte internationale Designer und Designbüros und vielversprechende Newcomer unterstützen uns mit ihrer Kreativität. Bei der Herstellung von TROIKA Produkten setzen wir auf Nachhaltigkeit und übernehmen Verantwortung für Qualität, Sicherheit und Umwelt.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.