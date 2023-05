Neue Impulse In Der Werbeartikel Branche

Strategie-Meeting der Young Professionals in Frankfurt

Was die jungen Werbeartikel-Experten des Gesamtverbandes der Werbeartikelwirtschaft (GWW) besprochen haben erfahren Sie im nachfolgenden Beitrag.



Die Werbeartikel-Branche auf dem Weg in eine neue Zukunft



Es ist nie zu früh, sich Gedanken über die Zukunftsfähigkeit der eigenen Branche zu machen. Das war der Impuls für die Young Professionals, eine Gruppierung von jungen und engagierten Werbeartikel-Experten, für das Kick-Off-Meeting am Freitag, 12.05.2023, am Frankfurter Flughafen. Denn wie fast jede Branche, so ist auch die Werbeartikel-Branche in einem Wandel und viele inhabergeführte Werbemittel-Agenturen befinden sich im Führungswechsel. Das war der Anlass für die Gründung der Young Professionals, als Teil und als zielgebendes Sprachrohr des Gesamtverbands der Werbeartikelwirtschaft (GWW).



Mehr Branchenattraktivität, eine eigene Akademie und eine klare Aufgabe im Marketing-Mix!



Wenn man an Werbeartikel denkt, dann ist das erste was den meisten einfällt, ein Kugelschreiber! Aber Kugelschreiber machen nur einen kleinen Teil des großen Werbeartikel-Portfolios aus. Denn mittlerweile geht der Trend zu hochwertigen Markenartikeln mit einer klaren Markenbotschaft. Dabei orientiert sich die Wahl des Werbemittels oft an der Langlebigkeit und der Sichtbarkeit des Logos oder eben der damit verbundenen Werbeaussage. Und gerade hier findet der Werbeartikel als Werbeträger seinen berechtigten Einzug und auch seine Stellung im Marketing-Mix. Werbeartikel sind die emotionalste Form der Werbung und haben einen positiven und langfristigen Erfolg auf die Kundenbeziehung und Kundenbindung. Damit dieses Wissen verstärkt nach außen kommuniziert wird, dafür sorgen zukünftig zusätzlich die Young Professionals. Ihr Ziel ist es, die Branche wesentlich attraktiver für jüngere Arbeitnehmer:innen zu machen und ihr ein frisches Gesicht zu geben. Gerade mit dem Wissen um die wichtige Stellung der Produkte im Marketing-Mix, soll die Branche insbesondere für junge Menschen mit Marketingaffinität, sehr interessant werden.



Mit dem Aufbau einer eigenen Werbeartikel-Akademie möchte man zukünftig junge Talente heranziehen, die sich dort ihr Wissen aneignen und erweitern können. Auch mit Vorträgen an Hochschulen, Berufsschulen und Werbeakademien soll die Attraktivität gesteigert werden.



Vielen Dank an alle Teilnehmer*innen aus unterschiedlichen Unternehmen der Werbeartikel-Branche.



Es hat riesigen Spaß gemacht und wir freuen uns schon die besprochenen Pläne gemeinsam umzusetzen ?