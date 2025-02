Mit dem TROIKA PATENT EASY wird das Anbringen und Wechseln von Schlüsseln zum Kinderspiel – ein Druck genügt, und der patentierte Verschluss öffnet sich mühelos, ganz ohne Stress für die Fingernägel.

Flexibilität pur: vier ausklinkbare Ringe mit praktischer und fingernagelschonender Technik (NAIL GUARD) bieten Platz für alle wichtigen Schlüssel und machen das Organisieren kinderleicht.

Hergestellt aus hochwertigem Metall und Messing, strahlt der Schlüsselanhänger mit seiner gunmetal Oberfläche Eleganz und Robustheit zugleich aus.

Der clevere Karabinerhaken und der solide Metallkörper sorgen dafür, dass der Schlüsselbund sicher, stylisch und immer griffbereit ist – dein smarter Alltagsheld!

TROIKA PATENT EASY ist die nächste Generation des Schlüsselrings. Mit einem einfachen Druck öffnet sich der patentierte Verschluss, und Ihr Schlüssel sitzt sicher am Ring – mühelos und ohne Gefahr für die Fingernägel. Der Mechanismus funktioniert sowohl am Karabiner als auch an den vier ausklinkbaren Ringen. Dieser Schlüsselanhänger aus Metall und Messing mit matter Oberfläche vereint modernes Design und Funktionalität. Der Karabinerhaken und der massive Metallkörper bieten Platz für viele Schlüssel und erleichtern das Anbringen. Dank des innovativen Verschlusses bleiben Fingernägel unversehrt. Ihr perfekter Alltagsbegleiter!Schlüsselanhänger, rund, inkl. Karabinerhaken, 4 ausklinkbare Ringe, schnelles & einfaches Anbringen der Schlüssel dank patentiertem Öffnungsmechanismus (TROIKA NAIL GUARD), Messing / Metall, matt, Grau