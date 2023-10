Kennen Sie Schon Unsere Herbst-Neuheiten 2023?

Bestaunen Sie gemeinsam mit uns, die ultimativen Neuheiten, welche im September 2023 auf den Markt gekommen sind.Viel innovatives, nachhaltiges, Design & Funktion!Versüßen Sie die dunkler werdenden Abende mit unseren Herbst-Neuheiten PARCEL CUT & CART , der praktische Schlüsselanhänger mit vielen kleinen Tools und Einkaufswagenlöser ? - immer griffbereit!Die ist nicht nur voll im Trend sondern sind auch super nachhaltig (wiederaufladbar) und der ideale Begleiter für den Herbstausflug in der Natur bei Dämmerung und Dunkelheit. ECO KNICKLICHT PRO mit 5 verschiedenen Leuchtfunktionen - da geht Ihnen sicherlich immer ein Licht ? auf.Auch die Schlüsselanhänger JETSETTER ✈️ und das freundliche Nashorn HAPPY RHINO ? zaubern ein Lächeln auf jedes Gesicht.Ein absolutes Highlight ist unsere neue Serie HOLZWEG - DER WEG DES HOLZES ( https://holzweg.troika.de / ). Jedes Teil ein Unikat, handgemacht in der EU (Litauen) aus nachhaltigem, FSC-zertifiziertem Eichenholz.Diese und noch viele weitere Neuheiten finden Sie in unserem Shop.Also viel Spass beim Stöbern und Staunen und einen wunderbaren goldenen Herbst ?.