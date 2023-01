Für alles, was an der digitalen Welt analog ist.

Endlich kein Kabelsalat mehr! Mit der TROIKA BLACK TECH POUCH 2 sind Sie mit Ihrem Elektronikzubehör geordnet unterwegs und müssen dieses nicht mehr stundenlang entwirren

Genügend Fächer sorgen für einen übersichtlichen Stauraum für Adapter, Kopfhörer, Ladekabel... - wasserabweisende Reisverschlüsse

Die Kabeltasche aus Polyester (Tarpaulin) verpasst Ihnen in ihrem komplett schwarzen Look einen edlen Style

Die Kabeltasche liegt dank praktischem Tragegriff angenehm in der Hand

Ladekabel, Netzteil, Adapter, Anschlusskabel, USB-Stick, externe Festplatte, Maus, TROIKA BLACK TECH POUCH 2 bewahrt sie für dich auf. Praktisch: geräumiges Hauptfach mit 2-Wege-Reißverschluss, dazu Netz- und Steckfächer und Elastikbänder. Edel: das Design in Schwarz. Robust: die hochwertige Ausführung in Tarpaulin mit wasserdichten Reißverschlüssen. Für alle, die Ordnung lieben und ein bisschen Unterstützung dabei brauchen.Kabeltasche für Elektronikzubehör, 3 Fächer mit wasserabweisenden Reißverschlüssen, großes Fach mit 2-Wege Reißverschluss und 6 Netzfächern in 2 verschiedenen Größen, Einschubfach, Seitentasche, Aufdruck: Adapter, Kopfhörer, Ladekabel, widerstandsfähiges Material, spritzwassergeschützt (Wasserdichtheitsgrad IPX4), Polyester / Polyurethan / Tarpaulin (Plane), Schwarz