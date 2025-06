Exklusive Partnerschaft für Italien, Spanien und Frankreich

Wir freuen uns, unsere exklusive Partnerschaft mit Get Impressed, einem der führenden Anbieter von Werbeartikeln in Europa, bekannt zu geben. Gemeinsam bringen wirhochwertige TROIKA Produkte auf den italienischen, spanischen und französische B2B-Markt.



Get Impressed - Leidenschaft für Werbeartikel seit 1976



Seit fast fünf Jahrzehnten steht Get Impressed für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation. Mit 100 % italienischen Wurzeln, einem Portfolio von über 5.000 versandfertigen Artikeln und einem hochmodernen Logistikzentrum in Cirié (Turin) ist das Unternehmen einer der wichtigsten Akteure auf dem europäischen Markt. Die hauseigene Druckerei, die internationalen Produktionsstätten und das engagierte Compliance-Team gewährleisten höchste Standards, vom Konzept bis zur Auslieferung.



Zwei Marken, eine Vision!



Diese Partnerschaft ist mehr als nur eine Vertriebsvereinbarung, sie ist der Beginn von spannenden Projekten, kreativen Lösungen und gemeinsamem Erfolg. Wir freuen uns auf eine inspirierende und langfristige Zusammenarbeit mit dem Team von Get Impressed.









