Erfolg beim GERMAN DESIGN AWARD 2025

Wir freuen uns sehr, bekannt zu geben, dass unser nachhaltig produzierter Design-Globus MAGNA ECO beim GERMAN DESIGN AWARD 2025 ausgezeichnet wurde. Diese renommierte Ehrung bestätigt unser Engagement für umweltbewusstes Design und innovative Produktlösungen. Der MAGNA ECO Globus überzeugt durch seinen 3D-gedruckten Sockel aus recyceltem PLA, einer umweltfreundlichen und aus erneuerbaren Ressourcen gewonnenen Alternative zu herkömmlichen Kunststoffen.



„Diese Auszeichnung ist eine besondere Anerkennung unserer Innovationskraft und unseres Engagements für Design und Nachhaltigkeit,“ sagt Liudger Böll, Geschäftsführer. „Der GERMAN DESIGN AWARD ist eine großartige Bestätigung für unsere Arbeit und motiviert uns, auch weiterhin auf höchste Qualität und zukunftsweisende Produktentwicklung zu setzen.“



Wir sind stolz darauf, diese Auszeichnung erhalten zu haben und danken dem GERMAN DESIGN AWARD für die Würdigung unserer Produkte.



TROIKA DESIGN GLOBUS setzt mit der „Magna Eco“-Serie neue Maßstäbe in Nachhaltigkeit und Innovation. In dieser Produktlinie bestehen die Standfüße der Globen aus recycelten Lebensmittelverpackungen, die ursprünglich aus Bioplastik gefertigt wurden. Diese Verpackungsabfälle werden zu einem hochwertigen Rohstoff aufbereitet und anschließend im 3D-Druck zu den finalen Produkten verarbeitet. Durch diesen geschlossenen Kreislauf wird überschüssiges Material wiederverwendet, was nicht nur Ressourcen schont, sondern auch aktiv zum Umweltschutz beiträgt. So zeigt TROIKA, wie technologische Innovation und ökologische Verantwortung Hand in Hand gehen können.

