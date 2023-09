Die leuchtende Antwort auf Dunkelheit in jeder Form.

Viele Leuchtfunktionen für z.B.: in der Werkstatt, beim Spaziergang in der Dämmerung, beim Campen uvm.

ECO KNICKLICHT PRO - sehr nachhaltig, langlebig und umweltschonend durch die ökologische Wiederauflade-Funktion - kein Ladekabel notwendig, USB direkt am Artikel, großer Akku, helle Lampe.

Leuchtkopf um bis zu 90° abknickbar für optimales Ausleuchten.

Verwendbar auch am Gürtelclip, spritzwassergeschützt.

Unter der Motorhaube, in der Kellerecke, vor der Haustür, bei Stromausfall – ECO KNICKLICHT PRO macht einfach gutes Licht. Mit 200 Lumen geradeaus oder um die Ecke dank bis zu 90° abknickbarer Front-LED. Mit 150 Lumen aus der seitlichen COB-LED. Mit an Bord: zahlreiche Leuchtfunktionen wie z. B. rot blinkendes Warnlicht für Notfälle, Lademöglichkeit per USB, starker Magnetfuß; Gürtelclip auf der Rückseite und, und, und. Aus ABS-Kunststoff und Aluminium, spritzwassergeschützt nach IPX4.Taschenlampe / Knicklampe, multifunktional: Arbeits- und Sicherheitslicht, 5 Leuchtfunktionen, Frontlampe: 100% Licht + 50% Licht (weißes LED, 200 Lumen), seitliches COB-LED (150 Lumen): Arbeitslicht, rotes Licht, schnell blinkendes rotes Licht, Leuchtkopf um bis zu 90° abknickbar für optimales Ausleuchten, Magnetfunktion: am Haltefuß aufschrauben und drehbar an Metalloberflächen befestigen, Gürtelclip, 2.000 mAh Lithium Ionen Akku, umweltschonend da wiederaufladbar über integrierten USB-Stecker, spritzwassergeschützt (Wasserdichtheitsgrad IPX4), ABS Kunststoff / Aluminium, matt, Grau