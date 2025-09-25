Der JURI CITY LIGHT FLEX bringt die Welt zum Leuchten

Globus mit 30 cm Durchmesser, verchromter Metallfuß, zwei bewegliche Achsen, wiederaufladbares SOMPEX Lampenmodul mit 2 Leuchtmodi, stufenlos dimmbar, inklusive Magnetladekabel, Kunststoff / Metall, matt, Blau / Grün
- Hochwertige Verarbeitung: Kabelloser Leuchtglobus mit einer Gesamthöhe von 38 cm, drehbar auf einem stabilen Metall-Standfuß in edler „matt-chrom“-Optik. Beeindruckendes Design und hochwertige Oberflächen. Weitere Ausstattung: Integrierter aufladbarer Akku für maximale Flexibilität. Magnetladekabel für eine sichere Aufladung. Die Beleuchtung wird bequem über einen dezenten Knopf am Globus gesteuert – wählbar zwischen kaltweißem und warmweißem Licht.
- Attraktives Design: Matter LED-Globus JURI CITY LIGHT FLEX (30 cm Durchmesser) mit beleuchtetem physischem Kartenbild. Die Länderflächen sind grünbraun und die Meere dunkelblau und sorgen für einen faszinierenden Kontrast. Beschriftung in englischer Sprache mit Angaben zu Kontinenten, Ländern, Ozeanen, geografischen Zonen, wichtigen Städten und Gebirgen.
- Funktionell und dekorativ: Dank des integrierten Akkus ist der Globus frei im Raum platzierbar – ohne störende Kabel. Die Beleuchtung kann per Knopfdruck zwischen kaltweiß und warmweiß umgeschaltet werden. Ob als Nachtlicht, Dekoration oder Lernhilfe – der Globus passt sich jeder Stimmung an.
- Mehrwert: Die Kombination aus kabellosem Betrieb, stilvollem Design und wählbarer Lichtfarbe macht diesen Globus zu einem flexiblen Wohnaccessoire. Ob als Geschenk, Lehrmittel oder elegantes Deko-Element: Ein hochwertiges Produkt für Entdeckergeist und Stilbewusstsein – in jedem Alter.