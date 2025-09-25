Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1036974

TROIKA GERMANY GmbH Nisterfeld 11 57629 Müschenbach, Deutschland https://business.troika.de/
Ansprechpartner:in Frau Lara Kral +49 2662 9511106
Logo der Firma TROIKA GERMANY GmbH

Der JURI CITY LIGHT FLEX bringt die Welt zum Leuchten

Einschalten. Genießen. Welt entdecken.

(lifePR) (Müschenbach, )
Mit 30cm Durchmesser und zwei beweglichen Achsen lädt dieser Leuchtglobus zur interaktiven Weltentdeckung ein. Die Kartografie erscheint im eleganten Matt-Finish. Ein matt-verchromter Metallfuß sorgt für Stabilität, das integrierte SOMPEX LED-Modul für stimmungsvolles Licht: wahlweise warmweiß (3.000K) oder kaltweiß (2.200K), stufenlos dimmbar. Die Memory-Funktion merkt sich den letzten Leuchtmodus – Einschalten und Genießen. Mit Magnet-USB-C-Kabel, Ladeanzeige und 2.000mAh Akku ist JURI CITY LIGHT FLEX technisch durchdacht bis ins Detail.

Globus mit 30 cm Durchmesser, verchromter Metallfuß, zwei bewegliche Achsen, wiederaufladbares SOMPEX Lampenmodul mit 2 Leuchtmodi, stufenlos dimmbar, inklusive Magnetladekabel, Kunststoff / Metall, matt, Blau / Grün
  • Hochwertige Verarbeitung: Kabelloser Leuchtglobus mit einer Gesamthöhe von 38 cm, drehbar auf einem stabilen Metall-Standfuß in edler „matt-chrom“-Optik. Beeindruckendes Design und hochwertige Oberflächen. Weitere Ausstattung: Integrierter aufladbarer Akku für maximale Flexibilität. Magnetladekabel für eine sichere Aufladung. Die Beleuchtung wird bequem über einen dezenten Knopf am Globus gesteuert – wählbar zwischen kaltweißem und warmweißem Licht.
  • Attraktives Design: Matter LED-Globus JURI CITY LIGHT FLEX (30 cm Durchmesser) mit beleuchtetem physischem Kartenbild. Die Länderflächen sind grünbraun und die Meere dunkelblau und sorgen für einen faszinierenden Kontrast. Beschriftung in englischer Sprache mit Angaben zu Kontinenten, Ländern, Ozeanen, geografischen Zonen, wichtigen Städten und Gebirgen.
  • Funktionell und dekorativ: Dank des integrierten Akkus ist der Globus frei im Raum platzierbar – ohne störende Kabel. Die Beleuchtung kann per Knopfdruck zwischen kaltweiß und warmweiß umgeschaltet werden. Ob als Nachtlicht, Dekoration oder Lernhilfe – der Globus passt sich jeder Stimmung an.
  • Mehrwert: Die Kombination aus kabellosem Betrieb, stilvollem Design und wählbarer Lichtfarbe macht diesen Globus zu einem flexiblen Wohnaccessoire. Ob als Geschenk, Lehrmittel oder elegantes Deko-Element: Ein hochwertiges Produkt für Entdeckergeist und Stilbewusstsein – in jedem Alter. 

Website Promotion

Website Promotion
Website

TROIKA GERMANY GmbH

Seit 1992 entwickelt TROIKA in Deutschland Geschenkideen und vertreibt sie weltweit.

Unsere Produkte vereinen überraschende Innovationen, praktische Funktionen und erfrischendes Design. Namhafte internationale Designer und Designbüros und vielversprechende Newcomer unterstützen uns mit ihrer Kreativität. Bei der Herstellung von TROIKA Produkten setzen wir auf Nachhaltigkeit und übernehmen Verantwortung für Qualität, Sicherheit und Umwelt.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.