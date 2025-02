Das kleine Multitool mit der großen Funktionen-Vielfalt - PARCEL CUT CARD

PARCEL CUT CARD Mini-Werkzeug mit vielen, praktischen Funktionen und Ring für an den Schlüsselanhänger.

Einkaufswagenlöser, Flaschenöffner und Paketmesser - alles zur Hand am Schlüsselbund.

Super praktisch für viele Alltagssituationen.

Das Minitool passt in jede Hosentasche und ist perfekt für Freizeit, Wandern, Reisen, etc.

Das kleine Multitool mit der großen Funktionen-Vielfalt. Insgesamt neun Funktionen für beinahe alles, was passieren kann. Einkaufswagen lösen? Kein Problem. Paket öffnen? Ja klar, das Paketmesser aus Edelstahl rastet sicher ein. Reifenprofil messen, Flaschen öffnen, Bäume fällen... okay, das nicht. Dafür liegt PARCEL CUT CARD gut in der Hand und passt in deine Hosentasche. Korpus aus eloxiertem Aluminium in eloxiert grün/schwarz/stonewash.Mini-Werkzeug mit 9 Funktionen, Einkaufswagenlöser, Paketmesser + Klinge aus 440 Edelstahl mit Einrastfunktion, kleiner Schlüsselring, Flaschenöffner, Sechskantschlüssel (3 Größen), Reifenprofiltiefenmesser (1,6 mm), 440 Edelstahl / Aluminium, Grün / Schwarz / stonewash